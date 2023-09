Jenni Korhonen Adformin Suomen maajohtajaksi

Tanskassa vuonna 2002 perustettu Adform on ainoa kansainvälinen, riippumaton ja täysin integroitava mainosalusta, jonka kehittämä teknologia tukee ihmisen ja koneen välistä yhteistyötä sekä mahdollistaa entistä vaikuttavamman tiedon tuottamisen. Sen avoimeen ohjelmistoarkkitehtuuriin perustuvan alustan ansiosta asiakkaat voivat paitsi hallita mainostoimiaan tehokkaasti ja vaivattomasti, kohdentaa mainontaa kolmannen osapuolen evästeiden lopullisen kiellonkin jälkeen sekä pysyä kaiken kampanjadatansa omistajina. Yhtiön tarjoamalla teknologialla myös kannustetaan ja autetaan mainostajia pienentämään markkinoinnin ja digimainonnan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

”Adform on paitsi digitaalisen mainonnan ehdoton edelläkävijä, sen tiimin maine ammattitaitoisena porukkana ja kivoina ihmisinä on kiirinyt alalla. Saadessani yhteydenoton oli tästä mahdollisuudesta helppo innostua ja tarttua tilaisuuteen päästä kehittämään vahvan kasvuyrityksen liiketoimintaa ja sen asiakkaille tuottamaa arvoa. Toki pääsen samalla myös itse kehittämään edelleen omaa tulevaisuuden markkinoinnin, digitaalisen liiketoiminnan ja mediakentän osaamistani”, kertoo Adformin Suomen uusi maajohtaja Jenni Korhonen. Hän aloitti työssään 27.9.2023.

Korhonen uskoo, että ohjelmallisessa mainonnassa on Suomessa vielä paljon kasvumahdollisuuksia. Ohjelmallisen ostamisen osuus mainonnan ostoista on täällä suhteellisen pieni verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan.

”Olemme ylpeitä saadessamme Jenni Korhosen vetämään toimintojamme Suomessa. Hänellä on edessään kiitollinen työ, sillä maailmalla toimiviksi havaitut modernin markkinoinnin keinot ja niihin rakennetut edistykselliset työkalumme ovat Suomessa vasta löytämässä laajaa käyttäjäkuntaansa. Jennin vilpitön into digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen ja myynnin kasvattamiseen on tullut alalla tunnetuksi. Korhonen on myös erinomainen lisä vahvistamaan mediakentän syväosaamistamme ja arvokasta kontaktiverkostoa”, sanoo Rick Jones, Adformin Regional Vice President.

Liiketoiminnan ja myynnin kehittämiseen liittyviä haasteita Sanoman lisäksi myös Postissa ratkonut Korhonen ei katsele alan tulevaisuutta vaaleanpunaisten lasien läpi, vaan tunnistaa myös alan kiristyvän, globaalin kilpailun ja muutosten tuomat haasteet.

”Suomessa median ostamista tehdään vielä paljon paikallisesti ja kampanjapohjaisesti suoraan tutuilta ammattilaisilta. Tämä on pienessä maassa ollut ehdottomasti hyvä ja toimiva tapa, mutta kilpailemme nykyään globaalien alustajättien kanssa. Niiden rinnalla pysymiseen tarvitaan laajempaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kehittämällä yhdessä läpinäkyvää, avointa ja vastuullista digimarkkinoinnin ekosysteemiä luomme menestymisen ja kasvun mahdollisuuksia sekä tuottavuutta niin mainostajille, mediatoimistoille, julkaisijoille kuin teknologian tarjoajillekin”, korostaa Korhonen.

Bio Jenni Korhonen

Uusi tehtävä: maajohtaja, Adform Finland

Ikä: 42

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Kokemus: markkinointipalveluiden johtaja, Sanoma; myynti- ja kehitysjohtaja, Posti, asiakasryhmän johtaja, Sanoma

Tietoa Adformista

Adform on ainoa kansainvälinen, riippumaton ja täysin integroitava mainosalusta, joka on suunniteltu vastaamaan modernien yritysten markkinointitarpeisiin. Yrityksen Adform FLOW -teknologia tarjoaa asiakkaille sujuvan käyttökokemuksen, ja sen skaalautuvan, modulaarisen ja avoimeen ohjelmistoarkkitehtuuriin perustuvan alustan ansiosta kampanjoiden hallinta sujuu vaivattomasti niiden kaikissa vaiheissa. Alustan avulla asiakkaat voivat hallita mainostoimiaan aiempaa tehokkaammin ja läpinäkyvämmin sekä pysyä kaiken kampanjadatansa omistajina. Vuonna 2002 perustettu Adform kehittää ja tarjoaa asiakkailleen teknologiaa, joka tukee ihmisen ja koneen välistä yhteistyötä sekä mahdollistaa entistä vaikuttavamman tiedon tuottamisen. Adformin teknologiaratkaisut tehostavat lukuisten asiakkaiden liiketoimintaa eri puolilla maailmaa.