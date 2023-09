HalpaHallin Haapajärven myymälä remontissa - tavoitteena energiansäästö ja asioinnin helppous

HalpaHallin Kalajoen myymälä avaa remontin jälkeen uudistuneena 7.9.2023 08:49:26 EEST | Tiedote

HalpaHallin remontin jälkeen uudistuneen Kalajoen myymälän avajaisia vietetään perjantaina 8. syyskuuta. Remontti kesti kolmisen viikkoa, ja siinä myymälä sai uuden, avaran ilmeen. Myymälässä on levennetty käytäviä ja tuotu ajankohtaisia tuotteita niiden varrelle helposti saataville. Tuotevalikoima on suunniteltu palvelemaan niin arjen kuin sesonkien tarpeita. Myös hintaviestintää on selkiytetty. Uudistukset helpottavat asiointia ja sujuvoittavat myös myymälähenkilöstön työtä.