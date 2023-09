Mediainfo 10.10.2023: Asunnottomuuden monet kasvot vuonna 2023

Tilastojen mukaan alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomuus on laskussa, samoin kuin asunnottomuus ylipäänsä. Diakonissalaitoksen katutyöntekijät näkevät kuitenkin toisenlaisen totuuden: kukaan ei tiedä esimerkiksi asunnottomien nuorten tai muiden erityisryhmien todellista määrää. Myös esimerkiksi naisten asunnottomuus on usein hankala todentaa, sillä se on monesti piilossa. Sateenkaarevasta asunnottomuudesta on vasta hiljattain alettu meillä puhua. Edelleen asunnottomat leimataan liian usein automaattisesti päihdeongelmaisiksi.

Asunnottomuuden taustat ovat moninaiset ja siksi myös ratkaisujen tulee olla joustavia ja monimuotoisia. Ovatko ne sitä nyt ja mitä pitäisi tapahtua, jotta tavoittaisimme apua tarvitsevat, mutta mahdollisesti tilastojen ulkopuolelle nyt tippuvat henkilöt ajoissa?

Diakonissalaitos ja sen sote-palveluja tuottava Rinnekodit kutsuvat mediaa infoon kuulemaan lisää aiheesta Asunnottomuuden monet kasvot vuonna 2023.

Aihetta avaavat Diakonissalaitoksen Tukialus-hankkeen projektipäällikkö Robert Koski, Rinnekotien Asunto ensin -palvelujen johtaja Minna Kiviaho sekä Sateenkaari-ikkuna ry:n toiminnanjohtaja Sari Rantaniemi. Kuulemme myös asunnottomuutta itse kokeneen ajatuksia ajankohtaiseen tilanteeseen.

Infon päätteeksi osallistujilla on mahdollisuus tutustua taiteilija Katriina Haikalan johdolla 11.10. Alppikulma-rakennuksessa aukeavaan Rakkauksia-näyttelyyn, joka perustuu asunnottomuutta kokeneiden naisten kanssa toteutettuun Women’s room -yhteisötaidehankkeeseen.

Diakonissalaitos ja Rinnekodit ovat mukana Asunnottomien yö -kansalaisliikkeessä, joka koordinoi Asunnottomien yön järjestelyjä valtakunnallisesti. Lue lisää osoitteesta asunnottomienyo.fi.