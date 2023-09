Linja-autoyhteydet Kalajoelta ja Oulaisista Helsingin ja Jyväskylän suuntaan paranevat lokakuun alussa (Pohjois-Pohjanmaa)

Kalajoelta pääsee Kärsämäelle klo 12.30 ja 15.05 lähtevillä vuoroilla. Vaihtoyhteys Kärsämäeltä Helsingin ja Jyväskylän suuntaan lähtee klo 15.10. Kärsämäeltä Kalajoelle klo 18.00 lähtevään vuoroon taas voi vaihtaa Helsingistä ja Jyväskylästä klo 17.55 Kärsämäelle saapuvasta vuorosta. Kaikkiin Kalajoen ja Kärsämäen välillä kulkeviin vuoroihin sisältyy linja-auton vaihto Oulaisissa.

Oulaisista ajetaan Kärsämäelle neljä vuoroa, jotka lähtevät klo 7.00, 13.25, 14.55 ja 16.00. Toisella ja kolmannella vuorolla on Kärsämäellä vaihtoyhteys Helsingin ja Jyväskylän suuntaan klo 15.10 tai 17.10. Kärsämäeltä Oulaisiin lähtee vuoroja klo 7.14, 8.50, 15.50 ja 18.00. Kahdella viimeisellä vuorolla on vaihtoyhteys Helsingin ja Jyväskylän suunnasta klo 14.55 tai 17.55. Osa Oulaisten ja Kärsämäen välisistä vuoroista on suoria, ja osaan vuoroista sisältyy linja-auton vaihto Haapavedellä.

Oulaisten ja Haapaveden välinen uusi iltavuoro lähtee Oulaisista klo 19.10 ja saapuu Haapavedelle klo 19.50. Vuoro ajetaan koulupäivisin.

Matka-aika Jyväskylän suuntaan lyhenee

Muutosten myötä matka-aika erityisesti Jyväskylän suuntaan lyhenee. Tähän asti nopeimmat reitit Kalajoelta ja Oulaisista Jyväskylään ovat kulkeneet Tampereen tai Seinäjoen kautta. Uusien vuorojen myötä reitti lyhenee selvästi. Matka-aika Jyväskylästä Kalajoelle on nopeimmillaan alle viisi tuntia ja Oulaisiin alle neljä tuntia.

Kalajoen ja Kärsämäen välistä liikennettä on tähän asti ajettu loma-aikoina maanantaista perjantaihin sekä ympäri vuoden lauantaisin ja sunnuntaisin. Nyt tehtävien muutosten seurauksena vuoroja ajetaan joka päivä. Loma-aikojen sekä viikonloppujen vuorojen aikataulut pysyvät ennallaan.

Lipputuotteet ja aikataulut

Lipputuotteita Kalajoen, Merijärven, Oulaisten, Haapaveden ja Kärsämäen välisiin linja-autovuoroihin myydään verkossa ja linja-autoissa. Kertalippuja on saatavilla verkosta Matkahuollon aikatauluhausta sekä Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta. Linja-autoissa kertalippuja myydään käteisellä sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Vuorojen aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput mobiilisovelluksesta sekä Google Mapsista. Aikatauluja on saatavilla myös linja-autoista.