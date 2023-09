Lenovolta uusi neljännen sukupolven ThinkCentre M90a Pro -all-in-one -pc

Lenovo julkaisi jouluksi uusia innovaatioita pelaamiseen, ohjelmistoihin, visuaalisiin elementteihin ja lisävarusteisiin 1.9.2023 07:06:00 EEST | Tiedote

Lenovo julkaisi tänään useita uusia tuotteita ja ratkaisuja vuosittaisessa joululanseerauksessaan. Portfolion uusiin lisäyksiin – joihin kuuluvat tekoälyn tehostamat pelialan innovaatiot, uraauurtava 3D-näyttö, ohjelmistoratkaisut, monipuoliset lisävarusteet ja paljon muuta – voi tutustua täällä. Pelaa tien päällä: Lenovo Legion™ Gaming -käsikonsoli ja lisävarusteet vapauttavat pc:n ääreltä Uusi Lenovo Legion Go on Lenovon ensimmäinen pelaamiseen tarkoitettu Windows-käsikonsoli, joka antaa pelaajille enemmän vapautta pelata missä tahansa. Lenovo Legion Go on suunniteltu pelaajille, jotka vaativat huipputason tekniikkaa ja visuaalisuutta käsikonsolissaan. Uusien micro-OLED-varusteltujen Lenovo Legion -lasien ja uusien Lenovo Legion E510 7.1 RGB -in-ear-pelikuulokkeiden ohella Lenovo Legion Go on merkittävä laajennus Legion -ekosysteemiin, joka koostuu pelilaitteista, näytöistä, lisävarusteista, ohjelmistoista ja palveluista. Uusi Lenovo Legion Go tuo Windows-tietokoneen pelitehon käsiko