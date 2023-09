Japanilaisen keittiön supertähti kokkaa Finnjävel Salongissa lokakuussa

Syksyn ainutlaatuisin ravintolaelämys koetaan Finnjävelissä lokakuun viimeisellä viikolla 25.–28.10. Silloin Michelin-tähtiravintola Finnjävel Salonki saa vierailevaksi keittiömestarikseen japanilaisen ruokakulttuurin supertähden Norihito Endon. Endo on 37-vuotias japanilaisen keittiön mestari ja perinteisen sushitaiteen uudistaja, josta on tullut hyvin suosittu niin Japanissa kuin kansainvälisestikin. Endohaki nuorena kokkina oppia kolmen Michelin-tähden keittiömestarilta Hachiro Mizutanilta, joka piti legendaarista Sushi Mizutani -ravintolaansa Tokion Ginzassa. Tämän jälkeen Endo työskenteli peräti viiden vuoden ajan niin ikään kolmen Michelin-tähden Sushi Saitossa, jossa häntä opetti Takashi Saito, yksi maailman parhaista sushikeittiömestareista. Omaksuttuaan vankat taidot, Endo alkoi tuoda ruokakulttuuriin omaanäkemystään ja tyyliään. Nykyisin hän pitää perinteistä ja modernia japanilaista kulinarismiayhdistelevää Ebisu Endo -ravintolaansa Tokion Ebisussa. Endon sushimestari-isä pyöritti aikoinaan samoilla kulmilla omaa Sushi no Kiichi -ravintolaansa vuosikymmenten ajan.

Finnjävel Salonkiin Endo luo menun, jonka luovuus kumpuaa kauden suomalaisista raaka-aineista. Seitsemän ruokalajin menukokonaisuudessa koetaan, kuinka huippukeittiömestari yhdistää muun muassa poron, peuran ja taimenen japanilaiseen makumaailmaan ja estetiikkaan. Annokset edustavat sekä Finnjävelin tyyliä että Norihito Endon filosofiaa, jossa traditiot tuodaan elegantisti tähän päivään. Osan menun annoksista suunnittelee Finnjävel Salongin keittiömestari Tommi Tuominen, kotimaisen ruokaperintömme kirkkain uudistaja.

Vierailunsa aikana Norihito Endo nähdään Finnjävel Salongissa salin puolella, jossa hän viimeistelee annoksia sekä kertoo asiakkaille ruokafilosofiastaan ja erikoismenun annoksista.



Seitsemän ruokalajin Finnjävel X Endo -menu (168 €, valittavana juomapaketti 128 €) on tarjolla neljänä iltana, keskiviikosta lauantaihin 25.–28.10. klo 18–23.30. Lisäksi lauantaina 28.10. klo 13 tarjoillaan lounaana 5 ruokalajin menu (98 €, valittavana juomapaketti 89 €). Annoksissa Finnjävel Salonki voi huomioida gluteenittoman, laktoosittoman ja pähkinättömän ruokavalion. Kasvismenua tai muuta erikoisruokavaliota ei valitettavasti voida toteuttaa.

Pöytävaraukset: p. 0300 472 340 tai salonki@finnjavel.fi