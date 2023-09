Valkoposkihanhien muutto vilkastuu

Viimeisen viikon aikana valkoposkihanhia on saapunut Suomeen vastatuulesta huolimatta. Osa linnuista on jo jatkanut matkaansa Pohjois-Karjalasta eteenpäin. Tällä hetkellä arvioidaan, että Suomessa havaittujen arktisten valkoposkihanhien määrä on kaksinkertaistunut viikontakaisesta määrästä noin 200 000 yksilöön.

Suurin osa valkoposkihanhista on edelleen Pohjois-Karjalan alueella, jossa suurimmat määrät ovat olleet normaalia luonteisempana eikä totutusti rajavyöhykkeellä. Viimeisen viikon aikana Joensuun Enossa, Liperissä, Rääkkylässä ja Kouvolassa on havaittu yli 15 000 valkoposkihanhea paikallisesti. Vielä pohjoisempana Juuassa arvioitiin olevan 8 000 paikallista valkoposkihanhea 24.9.2023.

Kuluneen viikon suurin havaittu hanhimäärä on tällä hetkellä Savonlinnan Puruvedellä, jossa havaittiin lähes 10 000 valkoposkihanhea sekä muuta määrittämätöntä hanhea 25.9.2023. Havaitut hanhimäärät ovat toistaiseksi olleet varsin vaatimattomia.

GPS-lähettimillä varustettuja valkoposkihanhia on havaittu mobiiliverkon alueella viisi, joista yksi on Liperin Mattisenlahdella. Loput neljä ovat todennäköisesti jo Suomessa tai Suomen rajavyöhykkeen lähellä. Toimivia lähettimiä on arviolta 20–30, joten suurin osa hanhista on edelleen arktisilla alueilla.

Seuraava myötätuuli laukaisee voimakkaan muuton, mutta onko sellaista odotettavissa lähipäivinä? Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen kommentoi:

"Tämän hetken sääennusteessa hanhien muuttosää säilyy tällä viikolla melko hyvänä Barentsinmeren itäosassa, joten pääjoukot pääsevät Vienanmeren seudulle. Sen sijaan Etelä-Suomesta Kuolaan ulottuvalla alueella on vuodenaikaan nähden lämmin ja melko reipas lounaanpuoleinen ilmavirtaus, joka jatkuu perjantaihin asti.

Säätila antaa aihetta olettaa, että hanhia saapuu vähitellen yhä enemmän Itä-Suomeen, mutta valtavaa päämuuttoryntäystä ei tule kerralla ainakaan ennen ensi viikonloppua. Sääennusteiden mukaan vasta ensi lauantaina alkaa pohjoisenpuoleinen viileä ilmavirtaus ja selkeä sää, etenkin heti Suomen itäpuolella. Tämä voisi aloittaa ison hanhimuuton maahamme ja sen ohikin. Lähes viikon päähän ulottuva ennuste on kuitenkin vielä varsin epävarma pituutensa vuoksi."

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuosien tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä pesimäalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin talvehtimisalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoittaa ympäristöministeriö.

