Mediakutsu: Asuntokaupan näkymät - Kiinteistömaailman 59. Kiinteistönvälitysbarometrin julkistus

Katso muuttunut tilanne 10 suurimmalla paikkakunnalla: Väliraha isompaan kotiin muuttavilla pienentynyt Helsingissä jopa noin 100 000 euroa, osassa maakuntakaupunkeja tilanne taas suosii pienempään muuttavaa 6.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Asuntojen hintojen lasku alkuvuonna on saanut monen kodinvaihtajan ottamaan aikalisän ja jäämään tarkkailemaan tilannetta. Jos kodinvaihdossa suunta on pienemmästä isompaan, on tilanne kuitenkin nyt merkittävästi suotuisampi useimmissa isoissa kaupungeissa kuin kaksi vuotta sitten, Helsingissä jopa lähes 100 000 euron verran. Vaikka vanhasta kodista saatava hinta olisikin laskenut, on sama ilmiö myös uudessa ostettavassa kodissa. Päinvastainen tilanne on puolestaan isoista kaupungeista Oulussa ja Porissa, joissa tilanne on kahden vuoden takaiseen verrattuna nyt suosiollisempi isosta pienempään kotiin muuttavilla. Kiinteistömaailma teki tilastokeskiarvoihin pohjautuvan laskelman 10 isoimmalle paikkakunnalle.