Ajankohtaisuudessaan hyytävä vakoilutrilleri

Suomalaiselle tiedustelulle päätyy puolivahingossa materiaalia, joka nostaa terroriuhan ensimmäistä kertaa historiassa ylimmälle tasolle koko Euroopassa.

Salaamissyistä tilanteen ratkaisemiseksi joudutaan käyttämään Varjoa, erikoisryhmää, jota ei virallisesti ole edes olemassa. Suomalainen tiedustelu ja Varjo toimivat yhdessä eri maiden tiedustelun ja terrorismin torjuntayksiköiden kanssa. Suomi on kuitenkin avainasemassa, kun Eurooppaa ravistelevasta kriisistä etsitään kuumeisesti ulospääsyä.



– Kuka tätä balettia oikein johtaa? Sutela kysyi.

Müller oli selvästi odottanut tätä kysymystä ja vastaus tulikin heti. Valtio, jonka hän mainitsi, ei ollut yllätys kenellekään huoneessa olijalle…

Sutela veti vähän henkeä. Juttu alkoi muuttua aina vain raskaammaksi. Tämä ei tosiaankaan koskenut enää vain Suomea. Tässä oli koko Eurooppa mukana.



Ville Kaarnakari

Varjo – Operaatio Bravo-Alfa

Ilmestyy 3.10.2023

Myös e- ja äänikirjana



Ville Kaarnakari on toiminut strategiasuunnittelijana viestinnän maailmassa.

Sotilasarvoltaan hän on reservin majuri. Kirjailija on palvellut myös rauhanturvaajana

Lähi-Idässä. Hän on tullut tunnetuksi ennen kaikkea historiallisista sotatrillereistään, joissa kuvitteelliset tapahtumat on taitavasti sijoitettu todellisten historiallisten tapahtumien kehyksiin.