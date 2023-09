Pelikon pelit Wheels vs Doors ja Mandamina Vuoden Peli 2023 -kilpailun finalisteina

Mandamina tarjoaa haasteita koko perheelle, hiljaisesti. Pelin alussa laudalla on sattumanvaraisesti asetettuja puukuulia, joita järjestetään väreittäin mahdollisimman vähin siirroin. Pelissä tavoitellaan järjestystä, mutta sanomatta sanaakaan tai viestimättä mitenkään pelikavereiden kanssa. Yhteinen tavoite, mutta muiden pelikavereiden lähestymistapoja tietämättä. Wheels vs Doors sisältää kortteja, joissa on vastakkainasettelupareja kuten esimerkiksi: kumpia on maailmassa enemmän, pyöriä vai ovia, lentokenttiä vai virtahepoja? Tavoitteena on kerätä 10 ovi- tai pyörämerkkiä. Ensimmäisenä tavoitteen saavuttanut pelaaja tai joukkue voittaa pelin.

Vuoden Peli -kilpailu on Suomen Leluyhdistyksen järjestämä vuosittainen kisa, jossa valitaan ja palkitaan vuoden parhaat uutuuspelit. Kilpailussa arvioidaan erityyppisiä lautapelejä jo 30. kertaa. Suomen Leluyhdistyksen järjestämässä kisassa eri kategorioiden peliehdokkaita testasi kesällä viisihenkinen tuomaristo, joka valitsi pisteyttämällä kunkin sarjan finaaliin kolme parasta peliä. Kisassa menestyminen on arvostettu ja tärkeä tunnustus, joka viestii kuluttajille peleistä positiivisesti niin laadun, turvallisuuden kuin hauskuudenkin tiimoilta. Tänäkin vuonna finaaliin löytyi valikoima laadukkaita lautapelejä, joiden joukosta valitaan voittajiksi Vuoden Lastenpeli, Vuoden Perhepeli, Vuoden Partypeli ja Vuoden Strategiapeli.

Martinexin tuoteryhmäjohtaja Jenni Jalava iloitsee kilpailun finaalipaikoista. "Olemme todella innoissamme siitä, että kaksi peliämme on päässyt Vuoden Peli 2023 -kilpailun finaaliin. Näiden pelien valinta finalistien joukkoon on tunnustus Martinexin sitoutumisesta pelien laatuun ja tunnustus kovasta työstä, jonka tiimimme on pelien parissa tehnyt. Jatkamme edelleen pelien kehitystyötä, jotta voimme tarjota pelaajille yhä upeampia kokemuksia tulevaisuudessa."

Pelikon peleistä 90 % valmistetaan Raision pelitehtaalla, myös Suomen suosituin peli Afrikan tähti. Pelikossa testataan vuosittain jopa 1 000 peli-ideaa. Uusia pelejä tuodaan markkinoille noin 10 vuodessa. Laajennettuun pelitehtaaseen hankittu uusi pelikone mahdollistaa palapelien tuotannon noin puolet nopeammin vanhaan koneeseen verrattuna. Lisäksi uusi kone mahdollistaa suurempien, 1 000–2 000 palan palapelien valmistamisen, mikä puolestaan mahdollistaa kokonaan uusien tuotteiden luomisen.

Vuoden Peli 2023 -kilpailun voittajat julkistettiin 26.9.2023. Martinex toivottaa onnea kilpailun voittajille!

Mandamina -pelin löydät täältä: https://www.martinex.fi/peliko-mandamina ja Wheels vs Doors -pelin täältä: https://www.martinex.fi/peliko-wheels-vs-doors.