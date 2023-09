HI Tech & Industry Scandinavia -messut ovat teollisuuden keskeinen kohtaamispaikka

Euroopan johtaviin teollisuusmessuihin lukeutuva HI Tech & Industry Scandinavia järjestetään Herningin kaupungissa Tanskassa 3.–5. lokakuuta. Messujen järjestäjänä toimii tanskalainen MCH A/S. Messut painottuvat automaatioon ja robotiikkaan, koneisiin ja laitteisiin, hitsausteknologiaan ja tuotantovälineisiin, sisäiseen logistiikkaan, kokonaistoimittajateollisuuteen ja elintarviketeknologiaan. Näytteilleasettajien ohella myös kattava messuohjelma on erityisen mielenkiintoinen eurooppalaisesta näkökulmasta – Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä muun muassa vihreään energiaan, digitalisaatioon, sähköiseen liikenteeseen ja fossiilisista polttoaineista pois siirtymiseen liittyvissä teknologioissa. Jo 60. kertaa järjestettävät HI Tech & Industry Scandinavia -messut ovat Hannovermessen jälkeen suurimmat johtavat teollisuusmessut.