Vuoden Peli 2023 -kilpailussa palkittiin ensimmäistä kertaa suomalaisen suunnittelema lautapeli

Vuoden Peli -kilpailun järjestävän Leluyhdistyksen pelitoimikunnan puheenjohtajan, Seidi Ailuksen mukaan nyt jo 30:tta kertaa järjestetyn kilpailun finalistit olivat tänä vuonna erityisen laadukkaita ja mukana kisassa oli paljon erilaisia ja erilaisille pelaajille sopivia pelejä, kilpailun kotisivuilla kerrotaan. Kunkin neljän kilpailukategorian finaalikamppailuun oli valittu 3–4 tuomaristoon vaikutuksen tehnyttä lautapeliä. Huomioiden kilpailun kovan tason Lautapelit.fi:n toimitusjohtaja Toni Niittymäki pitää triplavoittoa ennenkuulumattomana.

”Kyllä kolmen kilpailukategorian voitto tuntuu erityisen mahtavalta! Tämä entisestään vahvistaa näkemystämme siitä, että 27:n toimintavuoden jälkeen olemme hyvin perillä lautapelipelaajien mieltymyksistä ja osaamme toisaalta tuoda Suomen markkinoille uutuuksia, jotka yllättävät ja viihdyttävät kaikenikäisiä pelaajia. Se on meille myös kunnia-asia”, kertoo Lautapelit.fi:n toimitusjohtaja Toni Niittymäki.

”Erityisesti voitoissa mieltä on lämmittänyt se, että vuoden perhepeliksi valittu Balloon Pop on suomalaisen lautapeliosaamisen taidonnäyte, sillä se on lähtöisin suomalaisen suunnittelijan, Mikko Punakallion kynästä. Balloon Popin oikeudet on jo nyt myyty muun muassa Ranskaan", Niittymäki iloitsee.

Vuoden kiinnostavimmat peliuutuudet viihdyttävät kaiken ikäisiä pelaajia

Lautapelit.fi:n kolme voittajapeliä tarjoavat kiinnostavat uutuudet sekä lasten, aikuisten että koko perheen yhteisiin lautapelituokioihin.

Vuoden Lastenpeli: Lankulle!

Vuoden Lastenpeli tarjoaa hilpeitä hetkiä lasten kanssa pelaamiseen, kun ilkikuriset merirosvot yrittävät kähveltää aarteita kapteeni Kirahvin aarrearkusta. Kiinnijäämistä tulee varoa vierittämällä syitä toisten rosvojen niskoille, sillä ensimmäisenä veteen molskahtava pitkäkyntinen häviää pelin. Mainiossa pelissä otetaan riskejä, mutta ahneus saattaa kostautua!

Lankulle! -peli sai tuomaristolta kiitokset omanlaisuudestaan, sillä vastaavaa peliä ei ole aikaisemmin ollut ja merirosvot ovat aina kiehtoneet lapsia. Tämän takia yksinkertainen ja lapsiin vetoava peli nousi raadin suosikiksi. Peliä on tuomariston mielestä ilo pelata, sillä se on toteutettu hienosti ja sen säännöt ovat yksinkertaiset ja selkeät.

Pelaajamäärä: 2–4

Peliaika: 10–20 min

Ikäsuositus: 5+

Hinta: 27,90 €

Vuoden Perhepeli: Balloon Pop

Balloon Pop -peli kutsuu jahtaamaan karanneita ilmapalloja! Riittävä määrä samanvärisiä ilmapalloja saa pallot poksahtamaan ja pistesaldon kohoamaan taivaisiin karanneiden pallojen sijasta. Suomalainen peliuutuus on lautapelisuunnittelija Mikko Punakallion käsialaa.

Balloon Pop on tuomariston mielestä viihdyttävä perhepeli, jolla on erinomainen peliarvo. Raadista on kiehtovaa, miten eriväriset pallot poksahtavat ja niistä kerätään pisteitä. Samalla peli vaatii keskittymistä kaikkien kahdeksan kierroksen ajan. Perhepeli-kategoriassa ovat usein pärjänneet Balloon Popin kaltaiset pelit, joissa pelataan yhdessä ja jossa peli muuntuu osallistujien mukaan.

Pelaajamäärä: 2–4

Peliaika: 20–30 min

Ikäsuositus: 8+

Hinta: 39,00 €

Vuoden Strategiapeli: Arnak

Kilpailumenestystä jo Suomen lautapelibloggaajien Pelaajien valinta -kisassa (Vuoden harrastelijapeli 2022) niittänyt seikkailupeli Arnak on valittu voittajaksi myös Vuoden Peli 2023 -kilpailun Strategiapeli-kategoriassa.

Vaativampaan lautapelimakuun suunnitellussa pelissä omaa retkikuntaa johdatetaan asumattoman saaren uumeniin etsimään kadonneita artefakteja, kohtaamaan pelottavia suojelijoita sekä selvittämään saaren salaisuudet! Löytyykö myös saaren kadonnut temppeli tällä monipuolisella ja seikkailun täyteisellä tutkimusmatkalla?

Kilpailun tuomariston mukaan Arnakissa yhdistellään useita perinteisiä strategiapelin muotoja ja se on teemoitettu nimensä mukaisesti aarteenetsintään. Arnak koettiin viihdyttäväksi, mukaansatempaavaksi ja erittäin tasapainoiseksi pelikokemukseksi. Kategorian voitto ratkesi sillä, että pelin kulku määräytyy vahvasti pelin sisällä tehdyistä valinnoista.

Pelaajamäärä: 1–4

Peliaika: 30–120 min

Ikäsuositus: 12+

Hinta: 55,00 €