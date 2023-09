Keskustakortteli hakuun Lamminrahkan ytimestä

Vanhojen kiinteistöjen purkaminen Kangasalan K-Supermarketin tontilta alkaa 18.9.2023 16:47:40 EEST | Tiedote

Kangasalan keskustassa K-Supermarketin laajentamisen mahdollistava kaava on saanut lainvoiman alkuvuonna 2023. Kaupan laajentamisen ja tontin uusien järjestelyiden suunnittelu on käynnissä. Keskon tontilla Ellintien ja Finnentien välissä osoitteissa Finnentie 3, Ellintie 1 ja 5 sekä Ainontie 6 ja 8 olevien vanhojen rakennusten purkutyöt aloitetaan 18.9. alkavalla viikolla. Purkutöiden on tarkoitus valmistua marraskuun loppuun mennessä. Purkamistyöstä aiheutuu jonkin verran ympäristöhäiriöitä, kuten ääntä, pölyä ja työmaaliikennettä, mutta haitat pyritään minimoimaan. Purku-urakoitsijana toimii Enerkon Ympäristöpalvelut Oy. Purkutyötä tehdään arkipäivinä ja melua aiheuttavat työvaiheet suoritetaan klo 9 ja 18 välillä. Työmaa-alue aidataan ja työmaa-alueeseen rajoittuville katualueille osoitetaan väliaikaiset liikenteenohjausjärjestelyt. Purkutyöt ovat askel eteenpäin kaupan laajennushankkeessa. Laajennuksen rakennustöiden on suunniteltu alkavan vuoden 2024 aikana.