YKA vastustaa palkansaajan asemaa heikentäviä toimia

YKA: Laadukkaasta lainvalmistelusta on pidettävä kiinni 13.9.2023 03:00:00 EEST | Tiedote

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (YKA) on huolissaan laadukkaan lainvalmistelun toteutumisesta. Hallitusohjelmaa on alettu panna toimeen tiukalla aikataululla: sekä työttömyysturvan että yleisen asumistuen heikennyksiä koskevien hallituksen esitysten lausuntoaika on alle kaksi viikkoa. Valtioneuvoston oma suositus lausuntoaikojen pituudeksi on kolme kertaa pidempi: 6–8 viikkoa. Kiire heikentää lainvalmistelun laatua, vaarantaa demokratian ja kuormittaa henkilöstöä.