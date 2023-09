Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon yleisötapahtuma Oulussa 12.10.2023

Tena-tuotteiden kotiinkuljetusasiakkaiden tietoja on joutunut mahdollisesti vääriin käsiin 22.9.2023 19:57:58 EEST | Tiedote

Tena-inkontinenssituotteiden kotiinkuljetuspalvelujen tilaajien henkilötietoja on saattanut joutua vääriin käsiin, sillä Essity Oy:n tuotteiden kuljetuspalvelusta vastaava Westlog Oy on ilmoittanut henkilötietojen vaarantuneen kyberhyökkäyksessä elokuussa. Tilaajien tietoja on mahdollisesti vuotanut ulkopuolisten tietoon.