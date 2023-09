KUTSU: Henkan Italia -kirjan julkistustilaisuus perjantaina 13.10.2023 klo 11.00 ravintola Fiascossa

KUTSU: PETE POSKIPARTA MIES JA MIELI KIRJANJULKISTUS 17.8. 2023 KLO 15.00 8.8.2023 10:21:04 EEST | Kutsu

Pete Poskiparta (s. 1977) on Suomen ensimmäisiä ammattimentalisteja, joka on hämmästyttänyt katsojia täysissä saleissa Suomen lisäksi muun muassa Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Poskiparta on Vuoden Taikuri 2014, kansainvälisen Dunninger Memorial Award 2019 -palkinnon voittaja sekä Suomen Yrittäjien valitsema Vuoden yksinyrittäjä 2021.