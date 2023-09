Ikääntyessä asumistarpeet muuttuvat – tietoa aiheesta uudella verkkosivulla

Hietasaaren ja Sisäsataman asemakaavatyö alkaa: vaikuta suunnitteluun! 27.9.2023 10:46:34 EEST | Tiedote

Hietasaaren ja Sisäsataman asemakaavatyö on alkamassa. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.9.–11.10.2023. Suunnitelman avulla kysytään mielipiteitä asemakaavan tavoitteista sekä kerrotaan tarkemmin kaavatyön etenemisestä. Samanaikaisesti on avoinna nettikysely, jolla kerätään taustatietoja asemakaavamuutoksen suunnittelun pohjaksi.