Jo yli 6000 projektialan IPMA®-sertifikaattia Suomessa – sertifiointi nostaa projektiosaamisen tasoa

Mytty työskentelee Vaisalassa planning development specialist -nimikkeellä. Hän suoritti D-tason sertifikaatin työskenneltyään nykyisessä tehtävässään vain vuoden. Hän kertoo sertifioinnin ja sitä edeltäneen koulutuksen vahvistaneen hänen omaa ammattitaitoaan.

– Sertifiointi on tehnyt minusta paremman omassa työssäni. Kiinnitän nyt huomiota esimerkiksi kommunikointiin, joka on ihan ratkaisevaa projektityössä, Mytty kertoo. Hänen tavoitteenaan on työskennellä tulevaisuudessa projektinjohtotehtävissä. Tavoitetteensa tukemiseksi sekä osaamisensa vahvistamiseksi hän aikoo suorittaa jatkossa lisää sertifikaatteja.

IPMA-sertifiointejaa tarjoaa Suomessa yksinoikeudella Projektiammattilaiset ry (PRY), joka on tarjonnut mahdollisuuden sertifoitumiseen jo vuodesta 1997. Korona-aika toi tullessaan myös mahdollisuuden sertifioitua verkossa.

Projektiosaamisen kehittäminen kannattaa

Vaisala käyttää IPMA-sertifiointeja laajasti projektiosaamisensa kehittämisessä. Yhtiön projektikulttuuria uudistettiin vuonna 2007 ja siitä asti projektiammattilaisten sertifioituminen on ollut vahva kehittämisen työkalu.

Vaisalan Head of Project Management Arto Kylmänen kertoo, että Vaisalassa työskentelee nyt jo 80 IPMA-sertifioitunutta projektiammattilaista.

– Käytämme IPMA -sertifiointia, koska siinä ollaan kiinnostuneita, kuinka hyvin ammattilainen osaa asioita ja pystyy soveltamaan osaamistaan käytäntöön, Kylmänen sanoo.

–Projektitoiminnan kehittäminen on ollut keskeistä Vaisalan kasvun kannalta, ja yksilöiden kehittymisen kannalta. Ylimmässä johdossa ymmärretään projektien merkitys esimerkiksi tuotekehityksessä. Meillä osataan projektit hyvin, saadaan uusia tuotteita aikaan ja osataan valmistaa ne. Projektikulttuuriin panostus on ollut todella kannattavaa.

PRYn toimitusjohtaja Anna-Maria Mäkelä korostaa projektiosaamisen merkitystä. Hän muistuttaa, että projektiammattilaiset ovat oma ammattikuntansa, jonka osaamisen kehittäminen palvelee koko paitsi yrityksiä, mutta myös koko yhteiskuntaa. Projektiammattilaiset ry:n tavoitteena on edistää ja vahvistaa projektialan osaamista Suomessa. Lisäksi yhdistys edistää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä vahvistaa organisaatioiden tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä.

Mäkelä muistuttaa, että projektit ovat muutoksen ja uudistumisen väline. Hyvin johdetut projektit vievät tavoiteltavia asioita eteenpäin ja tuottavat niihin sijoitetuille resursseille hyvää vastinetta, kuten entistä parempia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia sekä tyytyväisempiä asiakkaita, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä. Tulos tulee onnistuneista projekteista.

– IPMA-sertifikaatti on erittäin arvostettu kansainvälinen puolueeton todiste projektinhallinnan ja -johtamisen kyvykkyydestä. IPMA-sertifiointi antaa konkreettisen pohjan urakehitykselle projektinjohtotehtävissä ja nostaa suorittajansa arvoa projektiammattilaisena, kertoo Mäkelä.

– Suomessa on nyt yli 6000 IPMA-sertifikaatin suorittanutta projektitoiminnan ammattilaista. Asukaslukuun suhteutettuna se on kansainvälisestikin merkittävä luku. Olemme Projektiammattilaisissa ylpeitä voidessamme tukea ja tuoda tunnetuksi projektiammattilaisuutta myös tarjoamalla laadukasta sertifiointia erityisesti jäsenistöllemme.