Uudelleen avatulle Pastikselle kansainvälinen viinitunnustus

Kahden viinilasin tunnustus on Suomessa Pastiksen lisäksi vain ravintola Murulla, joka saavutti sen ensimmäistä kertaa 2017.

Tunnustuksen saadakseen ravintolan on täytettävä useita tiukkoja vaatimuksia. Viinilistalla on oltava vähintään 350 erilaista viiniä, ja valikoiman on oltava erityisen mielenkiintoinen. Viinien on sovittava ravintolan tarjoamaan ruokaan, ja listan tulee vedota laajasti myös viinituntijoihin.

Pastiksessa viinivalikoimasta vastaavat sommelierit Antti Kontkanen ja Jenni Räisänen. He iloitsevat paitsi tunnustuksesta, myös heinäkuun rankkasateiden aiheuttaman vesivahingon korjausremontin päättymisestä. Pastis on ollut uudelleen avoinna vasta puolitoista viikkoa.

”On erityisen hienoa, että tunnustus pidettiin remontin läpi. Se osoittaa, että Antti on rakentanut viinilistaa systemaattisesti”, sanoo Pastiksessa maaliskuusta lähtien työskennellyt Jenni Räisänen. ”Viinilistamme on kattavan ranskalainen. Etsimme jatkuvasti myös erikoisempia viinejä, rypäleitä ja alueita. Toiveena on, että jokaiselta pieneltä Ranskan alueelta olisi listallamme viini.”

Kansainvälinen tunnustus nostaa Räisäsen mielestä Suomea esille laadukkaana viininkuluttajamaana, jossa viihtyvät harrastuneetkin viinituntijat. He voivat odottaa löytävänsä Pastiksen viinilistalta klassikoita ja kiinnostavia vuosikertoja, joskin isojen tuottajien tasalaatuiset tuotteet ovat myös tärkeitä. Tyylikkäästä ja toimivasta listasta löytyy aina asiakkaan makuun ja tarjoiltavaan ruokaan sopiva viini.

Helsingissä Pienellä Roobertinkadulla sijaitseva ravintola Pastis on ollut asiakkailleen jo yli 10 vuoden ajan pieni pala Pariisia. Onko se nyt myös pieni lasillinen Pariisia? ”Tai iso pullollinen! Meillä päästään avaamaan usein isoja erikoispulloja, ja ne ovat ovat aina erityisen hienoja tapauksia.”

Niistä kiinnostuneiden on hyvä seurata Pastiksen sosiaalista mediaa, jossa kerrotaan, kun sommelier korkkaa houkuttelevan jeroboamin, imperialin tai salmanazarin.

Mikä?

Yhdysvaltalainen viinilehti Wine Spectator huomioi vuosittain parhaat viiniravintolat kansainvälisesti, jo 1981 alkaen.

Tunnustuksessa on kolme kategoriaa: yhden viinilasin Award of Excellence, kahden viinilasin Best of Award of Excellence ja kolmen viinilasin Grand Award.

Tunnustuksella on kaksi tarkoitusta: sen avulla halutaan kannustaa ravintoloita kehittämään viinilistaansa, sekä saattaa harrastuneet lukijat erinomaisten viiniravintoloiden asiakkaiksi. winespectator.com/restaurants