Tekojen aika, kansa haluaa puurakentamista

Tilaisuuden järjestäneiden etujärjestöjen mielestä tavoitteena tulee olla, että koko Suomessa voi asua mahdollisimman hyvin omia toiveita vastaavassa kodissa, kuten hallitusohjelmassakin todetaan. Ja monesti tämä koti on pientalo. Suurin osa suomalaisista haluaa asua pientaloissa, vaikka niiden rakennusmäärät ovat alle kolmannes uusista kodeista.

Pientalorakentamisen mahdollistaminen on järjestöjen mielestä myös yksinkertainen tapa lisätä puun käyttöä rakentamisessa. Jopa 90 prosenttia pientaloista rakennetaan nykyisin puusta.

Seuraavaksi päätöksentekijöiden tulisi keskittyä seuraaviin osa-alueisiin, jotta ihmislähtöisen ja ilmastoystävällisen asunto- ja rakentamispolitiikka toteutuisi aiempaakin paremmin.

Ensimmäiseksi, päätöksenteossa tulee huomioida ja arvioida aktiivisesti se, että niin kansalaisilla kuin yrityksilläkään kustannukset eivät karkaa käsistä. Järkevä kustannustaso mahdollistaa pientaloasumisen ja yritysten kilpailukyvyn sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Toiseksi haluamme kannustaa kuntasektoria entistä johdonmukaisempaan ja vaikuttavampaan työhön pientaloasumisen ja -rakentamisen puolesta. Tonttitarjontaa lisäämällä ja lupakäytäntöjä sujuvoittamalla kustannustehokas pientalorakentaminen saadaan parempaan vauhtiin.

Kolmanneksi hallitusohjelmassa luvattiin uudistaa rakentamisen sääntelyä puurakentamisen vauhdittamiseksi. Tämä tavoite tulee nostaa yhdeksi hallituksen kärkihankkeista ja viedä sääntelyn kehitystä mahdollisimman ripeästi tähän suuntaan.

Neljänneksi hallitusohjelmassa luvattiin myös lisätä TKI-rahoitusta puurakentamiseen. Taloudelliset kannustimet ovat aiemmin olleet vaatimattomia ja siten puurakentamisen edistämiseen tulee ohjata aiempaa huomattavasti enemmän rahoitusta.

Pientalojen rakentaminen ja niissä asuminen on suuri mahdollisuus niin hyvinvoinnin, ilmaston kuin kansantaloudenkin kannalta. Päätöksentekijöillä on nyt paikka edistää suotuisaa kehitystä edellä mainittujen ohjenuorien avulla. Päätösten aika on nyt, koska tällä hetkellä sekä rakennusalalla että sahateollisuudessa ovat erittäin haastavat ajat käsillä.