Kymen Seudun Osuuskauppa 10-vuotta – lähes 200 miljoonan euron investoinnit tukevat maakunnan palvelurakenteen kehittymistä ja alueen työllisyyttä

Kouvolan Prisma vahvistaa asemaansa alueen johtavana päivittäistavarakauppana

Päivittäis- ja käyttötavarakaupan liikevaihto oli tammi-elokuussa 234,8 milj. euroa, mikä on + 6,6 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

Marketkaupan toimialalla tehdyt investoinnit kohdistuivat pääosin Kouvolan Prismakeskuksen uudistamishankkeeseen. Yli 20 milj. euron hankkeessa päivitetään liikekeskuksen palvelut, miljöö, kalustus, talotekniikka ja julkisivu. Prisman lisäksi kiinteistössä toimiville muille myymälöille rakennetaan uudet liiketilat sekä liikennejärjestelyitä sujuvoitetaan. Kevään suurimpia muutoksia oli päivittäistavaraosaston siirtyminen uudelle paikalle, jota edelsi ajanmukaisten energiatehokkaiden kylmäkalusteiden asennus sekä uuden kassalinjaston avautuminen. Alkusyksyn aikana Emotion Kouvola siirtyy uudelle liikepaikalle ja samaan tilaan avautuu KSO Hiuspalveluiden uusin toimipiste. Tykkimäki Actionpark sekä uudistettu ravintolamaailma avautuvat alkuvuodesta 2024.

- Kouvolan Prismakeskuksen uudistus on mittava investointi Korjalan marketalueeseen ja Kouvolan alueen elinvoimaisuuteen. Kyseessä on myös KSO:n historian suurin yksittäinen investointi. Hanke on edennyt yli puolivälin ja uudistettu Prismakeskus avautuu alkuvuonna 2024 Prisma Kouvolan 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, kertoo KSO:n toimitusjohtaja, kauppaneuvos Harri Miettinen.

KSO osti Kouvolan Anjalasta tontin uudelle päivittäistavarakaupan Sale-yksikölle toukokuussa 2022. Tontin valmistelutyöt sekä liikekiinteistön rakennustyöt käynnistyivät alkuvuodesta 2023. Aiempaa suuremman myymälän valikoima kasvaa ja tuotteissa on entistä enemmän otettu huomioon alueen asukkaiden tarpeita. Myymälä avautuu loppuvuodesta 2023.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 74,5 milj. euroa, mikä on - 1,3 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Hienoisen laskun taustalla oli polttonesteen hinnan lasku. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan merkittävin investointi on ollut ABC-latausverkoston rakentaminen. KSO:n toimialueella sijaitsee tällä hetkellä 28 latausasemaa, joissa on yli 150 latauspistettä. Loppuvuoden aikana verkosto laajenee myös Anjalaan, uuden Sale-myymälän yhteyteen.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan uudistukset tukevat matkailua ja maakunnan väestön palvelutarjontaa

KSO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 22,9 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 24,2 %. Kasvun taustalla oli edelleen jatkunut palautuminen koronapandemiasta sekä toimialalle tehdyt uusinvestoinnit.

Tykkimäki Resortin ensimmäinen toimintavuosi oli onnistunut ja yksikkö saavutti sille asetetut tavoitteet. Noin 500 uutta majoituspaikkaa Kymenlaaksoon tuonut Resort-kokonaisuus palvelee niin vapaa-ajanmatkailijoita kuin yritysmatkailijoita ympärivuotisesti. Kesäkaudella Resort muodostaa Tykkimäen huvipuiston ja vesipuiston kanssa uniikin kokonaisuuden, jollaista Suomessa ei ole aiemmin ollut. Uudistettu ja moderni majoituskapasiteetti huvipuiston yhteydessä houkuttelee viipymään alueella pidempään, jolloin matkailijat käyttävät myös maakunnan muita palveluita. Tykkimäen huvipuiston kävijämäärä kasvoi edellisestä vuodesta hieman yli 10 000 kävijällä, kokonaiskävijämäärän kohotessa 180 000. Tykkimäen huvipuistossa tehdyt investoinnit kohdistuivat porttirakennuksen kokonaisvaltaiseen uudistukseen sekä kahvila- ja ravintolatarjonnan päivityksiin. Vuoden 2023 uutuusaktiviteettina avautui 10 radan Seikkailu -kiipeilyrata, jossa kiipeillään Tykkimäen ja Käyrälammen hulppeissa maisemissa.

Alkuvuoden aikana KSO:n ravintolatarjonta täydentyi Las Palmas -ketjulla, kun sekä Kotkaan että Kouvolaan avattiin uudet yökerhot Amarillojen yhteyteen. Syksyn aikana Kuusankosken Rosso päivittyi uudeksi uniikkiravintola Kukkopojaksi. Ravintolan menussa korostuvat erilaiset kanaherkut wingseistä burgereihin ja lisäksi tarjolla on mm. kiviuunipizzaa, leikkeitä ja pitaleipiä.

Koko Kymenlaakson yhteinen osuuskauppa 10-vuotta – asiakasomistajia on palkittu yli 200 miljoonalla eurolla

Kymenlaaksolaisella osuustoiminnalla on yli 100-vuotiset perinteet. Vankoille perustuksille syntyi kymmenen vuotta sitten koko Kymenlaakson yhteinen osuuskauppa, kun Osuuskauppa Ympäristö ja Osuuskauppa Ympyrä yhdistyivät Kymen Seudun Osuuskaupaksi. Yhdistymisvuodesta 2013 alkaen, KSO:n jäsenmäärä on kasvanut lähes 11 000 jäsenellä, maakunnan negatiivisesta väestökehityksestä huolimatta.

- Tunnetuinta palkitsemismuotoamme, Bonusta, on maksettu kymmenen vuoden aikana yhteensä yli 160 milj. euroa KSO:n asiakasomistajille. Kun siihen lisätään ylijäämänpalautus ja maksutapaetu, kohoaa asiakasomistajien palkitseminen yhteensä yli 230 milj. euroon, taustoittaa Harri Miettinen.

KSO:n jäsenmäärä kasvoi tammi-elokuussa 729 jäsenellä. KSO:n omistajia oli elokuun lopussa 88 136, joka on noin 82 prosenttia maakunnan talouksista. Ylijäämänpalautusta KSO jakoi jäsenilleen toukokuussa 8,9 milj. euroa, joka oli 2,5 % asiakasomistajatalouden edellisen vuoden ostoista KSO:n toimipaikoissa. Bonusta maksettiin tammi-elokuussa 10,2 milj. euroa.

- Pysyvästi edullisesta hintatasosta sekä aktiivisesta asiakasomistajien palkitsemisesta on pidetty kiinni KSO:n jokaisena toimintavuotena, kuten kuluttajaosuuskunnan tehtäviin kuuluu. Uskomme tulevaan on vahva ja haluamme edelleen kehittää Kymenlaaksoa omalta osaltamme investointien ja työllistämisen muodossa, jatkaa Miettinen.