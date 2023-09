Pulitzerilla Luotto-romaanistaan palkittu Hernan Diaz saapuu Helsingin kirjamessuille lokakuussa

”Mestariteos” – Der Spiegel

Kaikki tietävät rikkaan pariskunnan Benjamin ja Helen Raskin, legendaarisen Wall Street -pohatan ja eksentrisen aristokraattiperheen tyttären. Mutta millä hinnalla Raskit ovat saavuttaneet omaisuutensa? Vuonna 1937 koko kaupunki on lukenut paljastusromaanin pörssikeinottelijan elämästä, mutta Benjamin Rask ei sulata teoksen tulkintaa tapahtumista. Hän palkkaa haamukirjoittajan muistelmilleen muokatakseen totuutta itselleen mieluisaksi. Kuka todella veteli Wall Streetin naruja vuoden 1929 suuren pörssiromahduksen alla?

Romaanin eri kertojat yrittäjät vuorollaan erottaa faktan fiktiosta, omista tarkoitusperistään käsin. Tuloksena on silmiä avaava, vastustamattoman jännitteinen kertomus rahasta ja vallasta. Se kattaa koko vuosisadan ja käy yhä riemastuttavammaksi paljastus paljastukselta.

“Eikö olekin kummallista, että vaikka rahalla on kulttuurissamme lähes uskonnollinen asema, se on suhteellisen näkymätön aihe kirjallisuudessamme?” - Hernan Diaz

Luotto on voittanut Yhdysvaltojen tärkeimmän kirjallisuuspalkinnon Pulitzerin lisäksi arvostetun Kirkus Prize –palkinnon, ja se äänestettiin viime vuonna vuoden parhaaksi romaaniksi Yhdysvalloissa. Luotosta on tekeillä Kate Winsletin tuottama TV-sarja HBO:lle. Romaanin on suomentanut Jaakko Kankaanpää.

”Amerikkalaisena eepoksena Luotto vetää vertoja Kultahatulle.” – Oprah Daily

”Ainoa asia, mistä saamme varmuuden, on Diazin nerokkuus… Toteutus on elegantti, vastustamaton palapeli.” – The Washington Post

”Täydellisesti muotoiltujen lauseiden ja oletusten taitavan kyseenalaistamisen avulla Luotto luo upean muotokuvan New Yorkista koko muutoksen vuosisadan ajalta.” – The Guardian

Argentiinalaissyntyinen Hernan Diaz (s. 1973) on kansainvälinen kirjailijatähti, joka kasvoi Ruotsissa, mutta on asunut suurimman osan elämästään Yhdysvalloissa. Diazin teoksia on käännetty 34 kielelle.

Hernan Diaz: Luotto

alkuteos Trust

suomentanut Jaakko Kankaanpää

436 sivua

Ilmestynyt myös e- ja äänikirjana, lukijat Anna Saksman, Mikko Leskelä, Hannamaija Nikander ja Markus Niemi



Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi