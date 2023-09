Metsähanhen metsästys käynnistyy Kaakkois-Suomessa

Loka-marraskuussa sallitulla metsästysalueella suurin osa metsähanhista on tundrametsähanhia, joiden kokonaiskanta Euroopassa on noin 600 000 yksilöä eli kymmenkertainen taigametsähanheen verrattuna. Metsähanhen molemmat alalajit, taigametsähanhi ja tundrametsähanhi, ovat sallittua riistaa. Koska metsästystilanteessa alalajien erottaminen on vaikeaa, metsästyssäätely perustuu aika- ja aluerajaukseen.

– Tarkoitus on, että taigametsähanhea ei ammuttaisi merkittäviä määriä. Suuressa osassa Suomea metsähanhen metsästys on edelleen kielletty, jotta taigametsähanhen Suomen pesimäkanta vahvistuu, Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen kertoo.

Metsähanhen metsästys on sallittua seuraavilla alueilla: Etelä-Karjalan maakunnassa, Etelä-Savon maakuntaan kuuluvissa Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kunnissa, Kymenlaakson maakunnassa, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvissa Kiteen, Liperin, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnissa, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvissa Iitin ja Orimattilan kunnissa sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa.

Saalisilmoitus ja vapaaehtoinen kuvakeräys

Saaliiksi saadusta metsähanhesta tulee tehdä saalisilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä Oma riista -palvelussa tai postitse lomakkeella, joka löytyy Suomen riistakeskuksen sivuilta. Ilmoitus on suositeltavaa lähettää viipymättä saaliin saamisen jälkeen. Lakisääteinen raja ilmoituksen jättämiselle on seitsemän (7) vuorokautta.

Saaliksi saadun metsähanhen päästä ja siivestä toivotaan kuvia osoitteeseen hanhi@riista.fi. Kuvia käytetään hanhisaaliin ikä- ja alalajijakauman seurantaan. Laita viestiin tiedoksi saaliin saantipäivä ja -kunta. Kaikkien vuoden 2023 aikana metsähanhen saaliskuvia lähettäneiden kesken arvotaan kolme lähettävää riistakameraa.

– Kaikista saaliiksi saaduista metsähanhista kannattaa lähettää kuva. Riistatieto on avain metsästyksen kestävyyteen ja liiallisten rajoitusten välttämiseen, Alhainen sanoo.

Kuvan yhteydessä pyydetään metsästäjän arvio alalajista. Keräyksen tavoitteena on selvittää tundrametsähanhien ja taigametsähanhien osuudet metsästyssaaliissa.

Suomen riistakeskus tarjoaa runsaasti koulutusmateriaalia lajintunnistamisen harjoitteluun.

Vastuullisen vesilinnustajan koulutussivusto (riistainfo.fi)

Tundra- ja taigametsähanhen tunnistaminen (riista.fi, pdf)