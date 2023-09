Osavuosikatsaus 1-8/2023: Lämmin säätila vähentänyt energiankulutusta

Lämpimän alkuvuoden aikana sähkön siirtovolyymi on ollut 10,6 % vuotta 2022 vastaavaa ajanjaksoa pienempi, ja 14,1 % kahden vuoden takaista pienempää. Kaukolämmön volyymit ovat olleet 5,5 % vuotta 2022, ja 9,2 % vuotta 2021 matalammalla tasolla. Lämpimän säätilan lisäksi erityisesti sähkön säästäminen energiakriisiin liittyen on pienentänyt sähkön kulutusta. Järvi-Suomen alueella uudisrakentaminen, sekä sen myötä tulevien sähköverkon sekä kaukolämmön liittymien kauppa, on ollut vähäistä kuluneen vuoden aikana.

Sähkön tukkumarkkinoilla Suomen hinta-alueen keskihinta on ollut tammi-elokuussa 57,9 €/MWh (2022: 134,0 €/MWh), ja Nordpool sähköpörssin systeemihinta on ollut 61,6 €/MWh (2022: 126,1 €/MWh). Suomen hinta-alueen hinta on siis 57 % edellisvuotta matalampi, ja systeemihinta 51 % matalampi. Merkittävinä kysymyksinä tulevaa talvikautta sekä ensi vuotta koskien on asiakkaiden energiankulutuksen muutosten kehittyminen, sekä heikomman yleisen talouskehityksen vaikutukset sähkön kulutukseen.

Valtakunnallisesti kasvava Lumme Energia Oy on haastavassa sähkön vähittäismyynnin liiketoiminnassa pystynyt merkittävään asiakasmäärän kasvattamiseen eritoten ympäristömyönteisillä sähkötuotteilla. Energiakriisi vahvisti asiakkaiden halukkuutta aurinkopaneeliratkaisuihin, mikä on avannut Lumme Energialle kasvuliiketoiminta-alueen.

Solarigo Systems Oy toteutti Kalajoelle 13 MW aurinkovoimalaitoksen, joka on Pohjoismaiden ensimmäinen tuulivoimaa ja aurinkovoimaa yhdistävä toteutus. Laitos on rakennettu tuulivoimapuiston yhteyteen, mikä tuo synergiaa investointi- ja käyttökustannuksissa.

Vuoden 2023 alkupuolella perustetun Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n valokuidun runkoverkko mahdollistaa nyt tilaajaliittymien toimittamisen yli 2 000 kiinteistöön toiminta-alueella, ja määrä tulee moninkertaistumaan vuonna 2024. Järvi-Suomen Valokuidun tarjonta täydentää valokuituliittymien tarjontaa erityisesti niillä alueilla, joissa muilla toimijoilla ei ole tarjontaa.

Evision Oy on kuluvan vuoden aikana suorittanut yli 2 000 km kunnossapitotarkastuslentoja sähkön ilmajohtoverkostoihin droneteknologiaa ja analytiikkaa hyödyntäen. Myrskyjen aikaiseen vianpaikannukseen tähtääviä häiriölentoja on ollut 6 kertaa.

Suur-Savon Sähkö -konsernin rakennetta on kehitetty siten, että liiketoiminnot on järjestetty emoyhtiön omistamiin tytär- ja osakkuusyhtiöihin. Omaan liiketoimintaan keskittyvät yhtiöt pystyvät kehittämään toimintaansa terävämmin. Konsernin lämpöliiketoiminta siirrettiin erilliseen Lempeä Lämpö -yhtiöön 1.6.2023, ja samassa yhteydessä konsernissa purettiin sähköverkkojen vuokrajärjestely, ja emoyhtiö Suur-Savon Sähkö siirsi sähköverkkojen omistuksen verkkoyhtiö Järvi-Suomen Energiaan.

Talouden tunnusluvut

Konsernin maksuvalmius on erinomainen, tunnusluku quick-ratio on tasolla 2,01, ja nettovelat/käyttökate- tunnusluku on heikentynyt, ollen 6,3.

Konsernin tunnusluvut 1-8/2023 1-8/2022 2022 Liikevaihto, M€ 293 220,4 376 Käyttökate, M€ 25,2 29 60 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja -veroja, M€ 5,2 15,6 43,8 Investoinnit, M€ 67,2 53,4 93,9 Omavaraisuusaste 18 15,1 16,6 Henkilöstö keskimäärin 139 116 117

Mahdollinen taantuma vaikuttaa konsernin talouteen

Jos Suomi ajautuu talouden taantumaan, sillä on monia vaikutuksia konsernin talouteen. Osin vaikutukset ovat ristiriitaisia – energian kulutuksen pieneneminen vaikuttaa negatiivisesti, mutta esimerkiksi lämmöntuotannon polttoaineiden ylikuumentuneen markkinahinnan rauhoittuminen olisi kaukolämpöliiketoiminnalle positiivista. Konsernin toimintaa pitää suunnitella talouden suhdannesyklien yli. Investoinnit päästöttömään sähköntuotantoon, paikallisia polttoaineita käyttävään lämmöntuotantoon, sekä vahvaan sähköverkkoon luovat vakaata tuloksentekokykyä.