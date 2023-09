Lääkärit Ilman Rajoja valmistautuu tukemaan Vuoristo-Karabahista paenneita

Lääkärit Ilman Rajoja on lähettänyt eteläiseen Armeniaan avustustyöntekijöitä tarjoamaan apua Vuoristo-Karabahista pakeneville ihmisille. Alueelta pakenevat ovat eläneet kuukausia saarroksissa. Tällä hetkellä järjestö valmistautuu antamaan paenneille erityisesti mielenterveyden tukea, mutta on valmis muokkaamaan apua tarpeen mukaan.

“Ihmiset tällä alueella ovat viettäneet yhdeksän kuukautta eristyksissä ilman elintärkeitä materiaaleja, ruokatarvikkeita, lääketieteellistä tai humanitaarista apua”, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Armenian työn johtaja Franking Frias. ”He ovat jääneet loukkuun pommitusten ja laukausten keskelle. He joutuvat tekemään sydäntä särkeviä valintoja päättäessään, vaarantavatko henkensä jäämällä kotiinsa vai jättävätkö kaiken taakseen etsiessään turvaa.”

Lachinin käytävä, ainoa maayhteys Armenian ja Vuoristo-Karabahin välillä, on alueelle elinehto. Se on ollut suljettuna joulukuusta 2022 lähtien. Sulku on aiheuttanut vakavaa puutetta elintarvikkeista, lääkkeistä, polttoaineesta ja muista perustarvikkeista. Tilanne vaikuttaa noin 120 000 asukkaaseen Vuoristo-Karabahin alueella.

“On äärimmäisen tärkeää, että ihmiset, jotka haluavat lähteä alueelta, saavat turvallisen kulkuväylän pois Vuoristo-Karabahista”, Frias sanoo.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön avustustyöntekijät vastaanottavat kodeistaan paenneita Gorisin kaupungissa, Armenian kaakkoisosassa.

Lääkärit Ilman Rajoja Azerbaidžanissa, Armeniassa ja Vuoristo-Karabahissa

Lääkärit Ilman Rajoja työskenteli ensimmäisen kerran Azerbaidžanissa vuonna 1989. Tuimme 1990-luvulla maan julkista terveydenhuoltoa. Olemme tarjonneet maassa mm. rokotuksia ja työskennelleet sukupuolitautien ehkäisemiseksi.

Armeniassa Lääkärit Ilman Rajoja työskenteli ensimmäisen kerran vuonna 1988. Olemme tukeneet maata maanjäristyksen jälkeisissä sairaanhoidon tarpeissa, hoitanut lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia ja C-hepatiittia sairastavia ihmisiä.

Vuoristo-Karabahissa Lääkärit Ilman Rajoja on tukenut mielenterveyspalvelujen tarjoamista julkisissa terveydenhuoltolaitoksissa.