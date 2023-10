TSC:n ja TTT:n Macbeth-tulkinta ensi-iltaan Tanssin talossa maaliskuussa

Tero Saarisen ja Tampereen Työväen Teatterin johtajan Otso Kauton edellinen Shakespeare-yhteistyö Hamlet – rockmusikaali Tampereella yhdisti onnistuneesti kehollisuutta draaman tulkintaan. Nyt roolit vaihtuvat: Saarinen vastaa kokonaisuudesta ja koreografiasta, Kautto näyttelijäntyön ohjauksesta.



”Macbeth on näytelmäkirjallisuuden hurjimpia vallanhimon kuvauksia, joka koukuttaa tarkkanäköisyydellään ja ajattomuudellaan. Halusin sukeltaa kohti manipuloivan ja saastuvan mielen liikkeitä, unohtamatta kuitenkaan Shakespearen teoksissa niin usein asuvaa ironiaa ja huumoria”, Tero Saarinen kertoo.

Tanssijoiden, näyttelijöiden ja jonglööri Emil Dahlin yhteispelissä jokainen on sekä tekijä että teon kohde. Myös Michael Baranin uusi suomennos ja sovitus, Mikki Kuntun valolavastus, Samu-Jussi Kosken puvut ja Marko Nybergin musiikki päivittävät klassikon nykyhetkeen.





Teokselle kansainvälistä kysyntää

Tanssin talon esitysten jälkeen Macbeth nähdään Tampereella. Tampereen ensi-ilta on TTT:n suurella näyttämöllä 12. syyskuuta 2024.

Macbeth jatkaa elämäänsä myös kiertueella. Teosidea esiteltiin syyskuussa Helsingissä järjestetyssä Performing HEL -tapahtumassa ulkomaisille ohjelmistosuunnittelijoille, joiden vahva ennakkokiinnostus monitaiteista tulkintaa kohtaan ennakoi ulkomaan vierailuja jo kaudelle 2024/2025.

”Suuren laitosteatterin ja kiertävän tanssiryhmän välisessä monitaiteisessa tuotannossa pääsemme hyödyntämään molempien vahvuuksia ja luomaan aidosti uutta ja kiinnostavaa yhdistämällä resurssimme. Samalla luomme Macbethille edellytykset pitkään elinkaareen näyttämöllä”, Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio toteaa. ”Tampereen asema vahvana teatteri- ja kulttuurikaupunkina on aina näkynyt myös TSC:n toiminnassa ja yleisöissämme, ja on ilo syventää yhteistyötä myös TTT:n kanssa.”

Tero Saarinen Company nähdään seuraavan kerran Tampereella 18. lokakuuta (2023), kun Tero Saarisen Claudio Monteverdin madrigaaleihin koreografioima Third Practice esitetään Tampere-talossa yhdessä Helsingin Barokkiorkesterin ja tenori Topi Lehtipuun kanssa.





Shakespeare–Saarinen–Baran–Kautto:

Macbeth

13.–22.3.2024 Tanssin talo, Erkko-Sali

Uusintaensi-ilta 12.9.2024 Tampereen Työväen Teatteri, Suuri näyttämö

Esitykset klo 19 | Kesto 90 min, ei väliaikaa

Tuotanto: Tero Saarinen Company ja Tampereen Työväen Teatteri

Koreografia ja ohjaus: Tero Saarinen

Suomennos ja sovitus: Michael Baran

Näyttelijätyön ohjaus: Otso Kautto

Valo-, video- ja lavastussuunnittelu: Mikki Kunttu

Pukusuunnittelu: Samu-Jussi Koski

Musiikki ja äänisuunnittelu: Marko Nyberg

Koreografin assistentit: Satu Halttunen, Henrikki Heikkilä

Tanssi (TSC): Mikko Lampinen, Emmi Pennanen, David Scarantino; Oskari Kymäläinen (varalla)

Näyttelijät (TTT, kaksi osajakoa): Anna Kuusamo, Misa Lommi, Jyrki Mänttäri, Suvi-Sini Peltola, Saska Pulkkinen, Auvo Vihro

Jonglööri: Emil Dahl (Ruotsi)





Liput (16–56 €), terosaarinen.com

Early Bird -tarjous 24.12.2023 saakka: A 51 € (ovh 56 €) / B 44 € (ovh 49 €) / C 34 € (ovh 37 €)

Alennuskategoriat: alle 25 v, opiskelijat, työttömät, siviilipalvelus- ja varushenkilöt B 22 € / C 16 € | Eläkeläiset A 53 € / B 46 € / C 35 € | Ryhmät 15+ hlö A 51 € / B 44 € / C 34 € | Ammattilaisliput (-50 %)| Kaikkiin TSC:n Tanssin talon tuotantoihin on myynnissä myös pieni määrä ”Pay What You Can”-lippuja. Alennuslippuja ei voi yhdistää tarjouksiin.

Tanssin talo sijaitsee Kaapelitehtaan kupeessa, Helsingin Ruoholahdessa (Kaapeliaukio 3). Lippuja TSC:n esityksiin on saatavilla myös Kaapelitehtaan Lasipihan myyntipisteestä.