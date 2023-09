Tutkijoiden yö Tampereella 29.–30.9. tarjoaa ohjelmaa koko perheelle

Ohjelman aloittaa perjantain 29.9. Nuorten päivä, joka on suunnattu yhdeksäsluokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Päivän ytimenä ovat Nokia Arenan Paidiassa järjestetyt Tiedekahvilat, joissa yliopiston tutkijat kertovat ajankohtaisista aiheista nuoria kiinnostavista näkökulmista. Ohjelma Paidiassa alkaa kello 9.00. Ohjelma myös striimataan Yle Areenaan. Tiedekahviloiden lisäksi Nuorten päivänä järjestetään kampuskierroksia Tampereen yliopiston keskustan ja Hervannan kampuksilla.

Perjantai-iltana 29.9. Tutkijoiden yö valtaa The Old Irish Pubin Hämeenkadulla, kun tieteentekijät heittäytyvät ja esittelevät tutkimustaan Science Slam -kisan merkeissä stand up -komiikkaa ja tiedettä yhdistelevissä puheenvuoroissa. Esitykset pidetään englanniksi. Tapahtuma alkaa klo 19.00, ovet aukeavat klo 18.30.

Lauantain 30.9. ohjelmassa on Lasten akatemia Kulttuuritalo Laikussa klo 11–12. Maapallon pelastamista käsittelevä ohjelma sopii parhaiten 7–10-vuotiaille lapsille. Tutkija Anette Mansikka-aho kertoo puheenvuorossaan siitä, mitä lapsikin voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja miksi kannattaa yrittää, vaikka se joskus tuntuu toivottomalta.

