Anna Lundén on nimitetty Martinexin ja Aarikan hallitusten jäseneksi

Anna Lundén on monikansallisten pörssiyritysten kasvatti, jolla on perheyrittäjän juuret ja sydän. Lundén on toiminut sekä B2B- että B2C-liiketoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävissä, muun muassa EY:llä, Nutricialla, Nestléllä, Cloettalla ja L’Oréalilla. Tällä hetkellä Lundén tekee väitöskirjaa tulevaisuusorientoituneesta hallitustyöskentelystä Turun Kauppakorkeakoulussa. Lundén liittyy Martinexin ja Aarikan hallituksiin tuomaan uutta, ulkopuolisen näkemystä ja osaamista yritysten kehittämiseen.

”Olemme innoissamme saadessamme Annan mukaan hallituksen jäseneksi", sanoo Risto Muinonen, Martinexin hallituksen puheenjohtaja. "Annan kokemus ja osaaminen ovat arvokas lisä yrityksellemme ja hänen avullaan tulemme jatkamaan vahvaa kasvuamme ja varmistamaan tavoitteidemme saavuttamisen myös tulevaisuudessa”.

”Annan tietotaito huippubrändien rakentamisesta ja tiedon soveltamisesta perheyritykseen tuo lisäarvoa tiimillemme”, lisää Riia Sandström, Aarikan ja Martinexin toimitusjohtaja.

”Uskon intohimolla huomisen klassikoihin, johdonmukaisesti johdettuihin yrityksiin, ja arvopohjaisiin brändeihin. Minulla on halu saada yritykset kehittymään ja oivaltamaan omat vahvuutensa", sanoo Anna Lundén. "Olen iloinen ja motivoitunut mahdollisuudesta tuoda omaa osaamistani ja näkemystäni yrityksen kasvuun ja kehittämiseen, ja samalla haastaa tuttuja, totuttuja tapoja. Väitöskirjatutkimukseni hallitustyöskentelystä Turun Kauppakorkeakoulussa tukee hyvin uutta rooliani", Lundén lisää.