Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin osuuden Vantaan ratikan hankesuunnitelmasta

Vantaan ratikka on suunnitelma pikaraitiotieyhteydestä Helsingin Mellunmäestä Vantaan Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Raitiotien kokonaispituus on noin 19,3 kilometriä, josta noin 500 metrin rataosuus ja itäinen päätepysäkki sijoittuu Helsingin Mellunmäkeen. Raitiotie on suunniteltu samoin suunnitteluperiaattein kuin Helsingin pikaraitiotiet.

Helsingin kaupunki neuvottelee valtion kanssa valtionavusta hankkeelle syksyn 2023 aikana ja toteutuksen ehtona on, että Vantaan kaupunki käynnistää oman hankeosuutensa rakentamisvaiheen.

Raitiotien ja siihen liittyvän katuinfrastruktuurin arvonlisäveroton enimmäishinta on 15 miljoonaa euroa.

Pihlajiston ala-aste ja päiväkoti uudistetaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pihlajiston ala-asteen ja päiväkodin perusparannuksen hankesuunnitelman.

Pihlajiston ala-asteen nykyiset tilat eivät vastaa alueen palvelutarvetta. Koulussa on tällä hetkellä noin 350 oppilasta, mutta uudet tilat suunnitellaan noin 470 ala-asteen oppilaalle. Lisäksi rakennukseen tulee varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle uusia päiväkotitiloja noin 120 lapselle.

Uusissa tiloissa voidaan järjestää varhaiskasvatusta ja perusopetusta täydennysrakentamisen myötä uudistuvan alueen muuntuviin palvelutarpeisiin: hankkeessa varaudutaan muun muassa mahdollisen laajennuksen toteuttamiseen 2030-luvulla.

Perusparannuksen rakennuskustannusten enimmäishinta on 28 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan lisäksi Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloitetta Helsingin pito- ja vetovoimaan vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista toimenpiteistä.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

