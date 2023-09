HalpaHallin Seinäjoen myymälä avaa uudella ilmeellä

Myymälässä on uudistusten jälkeen entistä helpompi asioida, kun käytäviä on levennetty, myyntipaikkoja, joissa tuotteita myydään suuria määriä edullisempaan hintaan, on lisätty, ja esillepanoa ja hintaviestintää selkiytetty. Tuotevalikoimaa on päivitetty niin, että asiakasta voidaan palvella hyvin arjen tarpeissa, mutta myös sesongeissa.

- Kylmäkalusteet pysyivät paikallaan, mutta kaikki muu vaihtoi paikkaa! Kaikkein suurin muutos oli käyttöyhteystuotteiden yhdistäminen samalle osastolle. Eniten tapahtui kodinhoito-osastolla, jossa esimerkiksi pesuaineet, muovilaatikot, silityslaudat ja imurit löytyvät nyt samasta uudesta paikasta, kertoo myymäläpäällikkö Eija Joensuu.

- Henkilökunta on tehnyt uudistusten keskellä erinomaista työtä, ja kauppa on pysynyt auki koko ajan. Muutokset ovat vaikuttaneet myös henkilökunnan näkökulmasta, ja välillä on yhdessä asiakkaiden kanssa etsitty tuotteita. Palaute on ollut todella positiivista, ja se on ollut meille suuri ilo! Valoisa ja selkeä järjestys on saanut kiitosta, ja levennetty pääkäytävä on herättänyt huomiota, iloitsee Joensuu.

Seinäjoen myymälä on rakennettu vuonna 1999 ja sen myymäläpinta-ala on noin 2900 neliömetriä. Siellä työskentelee reilu 20 kaupan alan ammattilaista. Myymälä on avoinna arkisin ja lauantaisin klo 8-21 ja sunnuntaisin klo 10-21.

Uudistetun myymälän avajaisia vietetään torstaina 28.9. Klo 11-16 välillä on tarjolla pullakahvia ja lapsille karkkitarjoilua. Lisäksi arvotaan lahjakortteja ja tuotepaketteja.