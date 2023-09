Syksyllä ratkotaan mysteerejä ja murhia Otavan käännettyjen jännärien parissa

Paula Hawkings: Sokea piste



Edie, Jake ja Ryan ovat olleet jo lapsesta saakka erottamaton kolmikko. Edie kuvitteli, että tämä yhteys oli rikkumattoman luja. Kun Jake murhataan raa'asti ja Ryania epäillään syylliseksi, Edien maailma murenee. Edie on nyt ensimmäistä kertaa vuosiin yksin ja asuu syrjäisessä talossa, jonka hän ennen jakoi Jaken kanssa. Hän on surun murtama ja peloissaan - syystä. Joku nimittäin pitää häntä silmällä. Joku on odottanut tätä hetkeä. Nyt Edie on yksin, ja hänen pakoilemansa menneisyys on saamassa hänet viimein kiinni. Mitä kaikkea onkaan jäänyt katseilta piiloon?



Ilmestyy 28.9. Teos julkaistaan myös e- ja äänkirjana.

Otava



Chris Carter: Veistäjä

Yksityishoitajan keikkatyötä tekevä opiskelija löytää järkytyksekseen potilaansa, syyttäjä Derek Nicholsonin, raa'asti murhattuna. Teko vaikuttaa järjettömältä, sillä terminaalivaiheen syöpää sairastanut mies olisi joka tapauksessa menehtynyt pian. Tappajan jälkeensä jättämä verinen näyttämö saa jopa LAPD:n erikoismurharyhmän kaiken nähneen Robert Hunterin tyrmistymään. Millainen viesti uhrin silvottuun, ikään kuin veistokseksi aseteltuun ruumiiseen kätkeytyy? Juuri kun Hunter uskoo löytäneensä johtolangan, löytyy uusi ruumis – ja uusi veistos. Hunterin täytyy yhdistää tapaustutkinnan palaset ennen kuin murhaaja saa viimeisteltyä makaaberin mestariteoksensa.



Ilmestyy 5.10. Teos julkaistaan myös e- ja äänkirjana.

Otava



Mari Jungsted: Suljettu huone

Tippukivikierrokselle osallistunut turisti löydetään seuraavana päivänä luolasta surmattuna. Onko nainen todella murhattu kesken kierroksen, kenenkään huomaamatta? Komisario Anders Knutas löytää tapauksesta yhteyksiä vuosien takaiseen Norlannin luolamysteeriin. Hänen raskaana oleva kumppaninsa ja kollegansa Karin Jakobsson lähtee selvittämään tapausta omin päin ja joutuu keskelle hengenvaarallista peliä.

Ilmestyy 5.10. Teos julkaistaan myös e- ja äänikirjana.

Otava



Michael Hjort & Hans Rosenfeldt

Kansainvälinen huippumenestys, kriminaalipsykologi Sebastian Bergmanista kertova piinaavan jännittävä sarja jatkuu. Tukholman poliisin henkirikosyksikkö on kriisissä, kun yksi sen tutkijoista on paljastunut murhaajaksi. Haavoittunut tiimi saa tutkittavakseen sikatilalta löytyneen 60-vuotiaan naisen murhan, joka vaikuttaa olevan kuin viesti henkirikosyksikölle. Yksikön johtaja Vanja Lithner kutsuu avuksi isänsä, rikospsykologi Sebastian Bergmanin, joka on vuosien saatossa auttanut ratkaisemaan lukuisia tapauksia. Samaan aikaan Sebastian yrittää yhä pakkomielteisesti saada tietoja vuoden 2004 tsunamissa kadonneesta tyttärestään ja pelkää menettäneensä ainoan johtolankansa.

Ilmestyy 19.10. Teos julkaistaan myös e- ja äänikirjana.

Otava