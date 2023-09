Espoon kouluissa vietetään juhlaviikkoa 75-vuotiaan kouluruokailun kunniaksi 2. – 6.10.2023

Kouluruoka on suomalainen innovaatio, josta voimme olla ylpeitä!

Suomalainen sosiaalinen innovaatio nimeltä kouluruokailu kehittyi unelmasta saada lapset kouluun ja luoda Suomen nuorelle kansalle parempi tulevaisuus. Suomalainen kouluruokailu on kulkenut pitkän matkan köyhäinavusta kansainväliseksi edelläkävijäksi. Vuosien varrella kouluruokailu ja sen rooli ovat kehittyneet valtavasti. Lautasen ympärille on kasvanut monipuolinen ruokakasvatuskokonaisuus, mutta perusta on pysynyt samana: ruokaa tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti kaikille.

Suomi loi vuonna 1948 – ensimmäisenä maana maailmassa – maksuttoman kouluruokailun. Nykyäänkin sitä tarjoaa lapsilleen vain kaksi maata maailmassa, Suomi ja Ruotsi. Muissa maissa oppilaat tuovat eväät mukanaan tai ostavat ruokaa koulusta.

