Eilakaisla vahvistaa ICT-asiantuntijoiden rekrytointi-, henkilöstövuokra- ja HR-palveluita ostamalla Qasvu Oy:n

Eilakaisla on ollut pitkään tunnettu laadukkaista henkilöstöratkaisuistaan erityisesti toimisto- ja asiantuntijarooleihin. Viimeisen vuoden aikana yritys on laajentanut toimintaansa, vahvistaen teollisuuden ja logistiikan osaamista, avannut HoReCan – sekä nyt viimeisimpänä ICT:n.

”ICT-asiantuntijoiden tarve kasvaa, kilpailu hyvistä tekijöistä on kovaa ja tätä myötä myös henkilöstöpalveluiden kysyntä jatkuu vahvana”, kertoo Eilakaislan toimitusjohtaja Antti Soro.

Eilakaisla haluaa olla myös ICT-asiantuntijoiden urakumppani ja tarjota nykyisille yritysasiakkailleen kokonaisvaltaisemmin kaikkien asiantuntijaprofiilien osalta ratkaisuja.

”ICT-asiantuntijoiden osaamisen ymmärtäminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen edellyttää syvää asiantuntemusta, jota meillä ei sisäisesti ennestään ollut tarpeeksi. Halusimme nopeasti kasvattaa tämän segmentin osaamista ja liikevaihtoa, yhdistämällä voimamme Qasvu Oy:n kanssa”, jatkaa Soro.

Qasvu Oy on vuodesta 2017 lähtien toiminut rekrytointiyritys, joka on keskittynyt ICT:n ja liiketoiminnan kehittämisen osaajien ja yritysten yhdistämiseen. Qasvu Oy:n vahvuuksista tärkein on alan osaajien verkosto, jota he ovat aktiivisesti hoitaneet.

”Arvomme ja näkemyksemme tulevaisuudesta kohtasivat Eilakaislan kanssa: hakijalähtöisyys ja aito halu yhdistää juuri oikeat tekijät oikeisiin tehtäviin. Olemme erittäin innoissamme siitä, mitä yhteistyömme tuo mukanaan ja mahdollistaa työntekijöillemme”, kommentoi Qasvun operatiivinen johtaja Aleksandra Garutti.

Qasvu Oy jatkaa liiketoimintaansa Eilakaisla-konsernin tytäryhtiönä, omalla brändillään. Yritysten integrointi alkaa välittömästi kaupallisten synergioiden mahdollistamisella. Yritysten työntekijät jatkavat nykyisissä rooleissaan, eikä yhtiöillä ole päällekkäisyyttä edes hallinnossa, minkä vuoksi rakenteellisia organisaatiomuutoksia ei ole suunnitteilla.