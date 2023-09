Oulun yliopiston sijoitus parani uusimmassa THE-yliopistovertailussa

Oulun yliopiston projektissa yhdistyvät 6G-teknologia ja autonomiset autot 25.9.2023 06:47:00 EEST | Tiedote

6G-tutkimus on Oulun yliopistossa jo pitkällä, ja se on vahvaa. M3S-tutkimusryhmä on yksi Euroopan suurimmista ohjelmistoalan tutkimusyksiköistä, jossa on erikoistuttu muun muassa autojen ohjelmistoihin. Alkaneen 6G Visible -projektin päätavoite on selvittää 6G-teknologian mahdollisuuksia ajoneuvojen itsenäisen ajamisen kehittämisessä ja itsenäisen ajamisen 6G-teknologialle asettamia vaatimuksia.