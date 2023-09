Nuori Aleksis -palkinto Siiri Enorannan Maailmantyttäret-romaanille

Siiri Enoranta on valittu yläkoulun Nuori Aleksis 2023 -palkinnon saajaksi romaanillaan Maailmantyttäret (WSOY, 2022). 1500 euron rahapalkinnon myöntää Äidinkielen opettajain liitto. Opetushallituksen Lukuliike rahoittaa hanketta.

Palkinto jaetaan parhaalle edellisvuonna ilmestyneelle nuorille suunnatulle kotimaiselle

kauno- tai tietokirjalle. Sen saajan valitsee yläkoululaisten raati, jonka kokoaa Äidinkielen

opettajain liitto. Siiri Enoranta on neljäs yläkoulun Nuori Aleksis -palkinnon saanut kirjailija.

Esiraatiin kuului 69 yläkouluikäistä lukijaa eri puolilta Suomea. Raatilaiset lukivat kevään ja

kesän aikana vuonna 2022 julkaistua kotimaista nuorille suunnattua kauno- ja

tietokirjallisuutta. Luku-urakan päätteeksi jokainen esiraatilainen listasi neljä suosikkiaan, ja

valintojen perusteella Äidinkielen opettajain liitto nimesi palkintoehdokkaiksi viisi eniten

ääniä saanutta teosta. Esiraadin viisi huippulukijaa pääsi loppuraatiin, joka

valitsi ehdokkaiden joukosta palkittavan teoksen. Palkinto jaettiin kirjailijalle

Turun Kirjamessuilla perjantaina 29.9.

Loppuraadin perustelut:

“Siiri Enorannan Maailmantyttäret on voimaannuttava romaani toivon löytämisestä,

ystävystymisestä sekä toisten ja maailman kunnioittamisesta. Viisi erilaisista taustoista

tulevaa tyttöä lähtevät matkalle selvittämään mysteeriä, mutta päätyvätkin löytämään

itsensä ja toisensa. Tapahtumat sijoittuvat noin sadan vuoden päähän maailmaan, joka on toipumassa kolmannesta maailmansodasta. Katastrofin jälkeen valtiot yhtä lukuun ottamatta

muodostavat Maailmankodin. Siellä ihmiset äänestävät kaikista yhteisistä asioista ja luontoa

on jälleen opittu arvostamaan. Maailmankodin ulkopuolelle on jäänyt Saarivaltio, joka on

eristäytynyt muusta maailmasta vapaaehtoisesti ja jatkaa elämäänsä 2020-luvun tyyliin.

Maailmantyttäret herättää toimimaan esittämällä erilaisia tulevaisuudenkuvia ja haastaa

nykyistä kulutuselämäntapaa. Teoksen tyylilaji sekoittaa taitavasti keskenään utopiaa ja

dystopiaa. Mielestämme jokaisen nuoren, tai vanhemmankin, tulisi lukea tämä kirja, koska

kirjan tärkeän sanoman ymmärtää parhaiten lukemalla sen itse.”

Yläkoulun Nuori Aleksis -projektin tavoitteena on paitsi löytää nuorten kirjasuosikki myös

innostaa nuoria lukemaan ja keskustelemaan kirjallisuudesta. Nuoret pääsevät raadin kautta

myös vaikuttamaan nuortenkirjallisuuden tunnetuksi tekemiseen.

Lisätietoja:

Jenni Fabritius, Äidinkielen opettajain liitto

050 593 2012, jenni.fabritius@aidinkielenopettajainliitto.fi