Kutsu: Billebeinon lippulaivamyymälän ennakkoesittely ja avajaiset keskiviikkona 4.10.

Loppukesän kiinnostavimmat tapahtumat Virossa

Vielä on kesää jäljellä ja Viron monipuolisesta tapahtumatarjonnasta löytyy nähtävää ja koettavaa kaupunkifestivaaleista kansanmusiikkiin ja herkuttelusta saunomiseen. Tuttujen ja taattujen suosikkikohteiden lisäksi tarjolla on myös uusia ja kiehtovia kohteita sekä monenlaisia elämyksiä. Niiden perään kannattaa lähteä myös Tallinnan ulkopuolelle. Välimatkat ovat suhteellisen lyhyitä ja liikkuminen on helppoa niin julkisilla kulkuvälineillä kuin omalla autollakin. Miltä kuulostaisi esimerkiksi maistella lähiruokaa 175 kilometrin pituisella ruokakadulla Peipsin kauniissa maisemissa, kainaloitua romanttisilla ulkoelokuvafestivaaleilla tai katsella auringonlaskua Hiiumaan rannalla leppeiden löylyjen jälkeen?