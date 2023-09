Kutsu: PTT:n metsäalan ennusteen julkistus 10.10. – Miten metsäteollisuustuotteiden laskusuhdanne näkyy puumarkkinoilla?

PTT-ennuste: Suomi tarpoo taantumaan – budjettiriihessä kaivataan malttia 13.9.2023 10:03:03 EEST | Tiedote

Suomen talous vajoaa tänä vuonna taantumaan, ja kasvu on ensi vuonnakin kituliasta, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n kansantalouden ennuste. Työllisyys on lähdössä laskuun, ja lomautuksia tullaan näkemään runsaasti. Varsinkin rakennusala on suurissa vaikeuksissa, ja hallituksen pitäisikin kohdistaa alalle tarkkarajaisia tukitoimia.