Diakin uuden Master Schoolin vetäjäksi TtT Merja Männistö

Diak on kehittänyt kuluneen vuoden aikana ylempien ammattikorkeakoulututkintojensa (YAMK) konseptia, sisältöjä ja toimintamalleja opiskelijapalautteen sekä työelämän tarpeiden perusteella. Uuden konseptin mukainen Diak Master School lanseerataan syksyn aikana. Diak Master Schoolin koulutukset ovat sosiaali- ja terveysalan, kirkon alan sekä tulkkauksen alan kehittämiseen ja johtamiseen valmistavia ylempiä tutkintoja. Ensimmäiset koulutukset tulevat haettavaksi Diak Master School -brändin alla ensi keväänä.

Osana muutosta on tarkasteltu Diakin ylempien tutkintojen opetus- ja tutkimustoiminnan organisaatiota. Diak Master School muodostaa jatkossa oman tiiminsä, jota Männistö vetää. Hänen alaisuudessaan työskentelee lehtoreita ja yliopettajia.

Männistöllä on pitkä kokemus työskentelystä korkeakouluympäristössä. Hänellä on vahvaa osaamista sekä pedagogisesta kehittämisestä että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta. Männistö on työskennellyt opetus-, tutkimus- ja johtamistehtävissä Oulun ammattikorkeakoulussa Oamkissa ja Oulun yliopistossa. Hänellä on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot.

– Odotan innolla uutta tehtävääni Diakin työelämälähtöisen ja tulevaisuussuuntautuneen Master Schoolin johtajana. Diak Master Schoolille on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet. On hienoa päästä luomaan uutta ja kehittämään Diakia sen strategian mukaisesti yhdessä osaavan henkilöstön kanssa. Ilolla aloitan osana upeaa ja arvostettua työyhteisöä, Merja Männistö sanoo.