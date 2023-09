Suuren valiokunnan sd-jäsenet: Tekoälyn sääntelyn täytyy ennaltaehkäistä riskejä ja turvata perusoikeudet

Valiokunnan keskustellessa Suomen kannasta, sd-jäsenet korostivat keskustelussa erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien suojaamista, kun lainvalvontaviranomaiset saavat käyttöönsä uusia työkaluja.

– Kuten suuri valiokunta lausunnossaan toteaa, on erittäin tärkeää, että valtioneuvosto edistää neuvotteluissa sellaista ratkaisua, joka turvaa sekä lainvalvontaviranomaisten toimintaedellytykset että korkean ihmis- ja perusoikeuksien suojan. Suomi on perinteisesti korostanut kansalaisoikeuksien turvaamista ja oikeusvaltioperiaatetta. Neuvottelujen aikana on mielestämme tärkeää varmistaa, ettei näiden yli kävellä tekoälynkään avulla, Gebhard toteaa.

– Mielestämme Suomen tulee neuvotteluissa edistää sitä, että valvonnan ja tarkkailun, liikkeiden ja tunteiden tunnistamisen tekniikoiden käytössä huomioidaan kansalaisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate, Gebhard korostaa.

Tekoälyn sääntely vaikuttaa jokaisen maailman kansalaisten arkeen, sillä esimerkiksi internet-alustojen suosittelualgoritmit (recommenders) näkyvät meille konkreettisesti some-alustojen etusivuilla ja syötteissä.

– Tekoäly manipuloi jo nyt sosiaalisen median käyttäjien mieltä ja tunteita. Suuren valiokunnan ja sivistysvaliokunnan kantojen mukaisesti Suomi suhtautuu avoimin mielin sosiaalisen median suosittelualgoritmien luokittelemiseen korkean riskin menetelmiksi. Lasten ja nuorten suojelu on tärkeämpää kuin koskaan, Harakka painottaa.

Valiokunta linjasi Sd-jäsenten ehdotusten myötä esimerkiksi, että lasten ja nuorten suojelu huomioidaan, kun arvioidaan mihin riskikategorioihin järjestelmät luokitellaan. Valiokunta peräänkuulutti myös tasapainoa riskikategorioiden osalta valvonnan, tarkkailun, liikkeiden ja tunteiden tunnistamiseen liittyviin tekniikoihin.

– Tällä viikolla myös tulevaisuusvaliokuntien maailmankongressi oli yksimielinen siitä, että nopeasti kehittyvän tekoälyn monet vakavat riskit vaativat kattavaa kansainvälistä säätelyä, Harakka päättää.

Tekoälyä koskevan sääntelyn käsittely jatkuu EU:n jäsenmaiden pysyvien edustajien komitea Coreperissä syyskuussa.