Harry Potter 25 vuotta Suomessa

Harry Potterit ovat kiinteä osa tänä vuonna 80 vuotta täyttävän Tammen historiaa. Suomi oli maailmassa viides maa, joka osti ensimmäisen kirjan käännösoikeudet.

”Harry Potter -kirjasarja on toiminut aikamme suurimpana lukutaidon ja erityisesti innostuksen edistäjänä. Sarja on saanut lapset eri puolilla maailmaa ahmimaan monisataasivuisia kirjoja vapaaehtoisesti, ja ilmiötasolla sen ihmisiä yhdistävä vaikutus on ollut poikkeuksellinen. Aika ei ole murentanut Potter-kirjasarjan taikaa, tänäkin päivänä tarinoiden lumous on vahva. Jaana Kapari-Jatan nerokkaalla suomennoksella ja kekseliäällä ja hauskalla suomen kielen käytöllä onnistutaan valloittamaan yhä uudet lukijapolvet”, sanoo Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

Suomentaja, kunniatohtori Jaana Kapari-Jatta on kääntänyt Potter-sarjaa alusta asti.

”Aloitellessani J. K. Rowlingin Harry Potter -kirjojen suomentamista en todellakaan osannut arvata millainen kysymystulva minua odotti. Olisin säikähtänyt pahanpäiväisesti, jos olisin tiennyt, että vielä jonain päivänä Suomen Tietotoimistosta soitetaan suomennoksen ilmestymispäivänä ja kysytään: ’Miltä nyt tuntuu?’ Niin kuin hiihtäjältä tai seiväshyppääjältä”, kuvailee Kapari-Jatta teoksessaan Pollomuhku ja posityyhtynen.

Juhlakirjana Tammi julkaisee upean Velhomaailman käsikirjan, joka ilmestyy 10.10. Pottereiden lukemista juhlitaan valtakunnallisena Harry Potter -lukupäivänä torstaina 12.10.