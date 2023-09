Grilli kuumaksi ja Barry White soimaan! Keittiömestari Sylvester Soisalon The Grand Bar & Grill tuo Helsinkiin kotimaiseen lihaan fokusoivan pop-up ravintolan

Uljas, ylväs ja upea: The Grand

Korkeavuorenkatu 21 on historiallinen osoite, jonka vuonna 1889 rakennettu uusrenessanssitalo on saanut nimensä rakennuksessa ennen toimineen Venäjän salaisen poliisin Ohranan mukaan. Myöhemmin puolustusneuvostona ja Marsalkka Mannerheimin työhuoneena tunnettu kulmaus. Täydellisesti remontoitu rakennus on yksi kaupungin upeimmista uusrenesanssikohteista ja siihen viittaa myös talon uusi nimi: Grand Residence 21 – lainaten nimensä myös uudelle ravintolalle.

Taidokasta grillausta, laadukasta lihaa ja klassisia annoksia

The Grandin ruokalista keskittyy laadukkaisiin raaka-aineisiin ja Soisalon filosofian mukaisesti lautaselle nostetaan vain olennainen. Baarimestarin taidokas kädenjälki näkyy klassisissa cocktaileissa, kun taas viinivalikoima painottuu vahvasti niin uuden, kuin vanhankin maailman punaviineihin, valkoviinejä unohtamatta. Soisalon tyylitaju ja näkemys kääntyvät listalla klassikkoannoksiksi, jotka kulkevat grillin kautta pöytään. Valkoisista liinoista huolimatta The Grand on välittömän ilmapiirin ravintola, joka kutsuu sekä uppoutumaan grilliklassikoihin pitkän kaavan mukaan, että poikkeamaan kotimatkalla hampurilaiselle. ”Me haluttiin tehdä parempi ratkaisu lihansyöjille”, Soisalo ja Wikberg kertovat. Listan juhlallisin annos onkin jaettavaksi valmistettava klassinen Beef Wellington. Avotulella kypsennettyä lihaa tilataan leikkuittain ja viereen valitaan kastike ja lisuke. Ja vaikka ravintola keskittyykin liharuokiin, listalta löytyy myös ostereita, kalaa ja kasvisannoksia.

