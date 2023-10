Pommisuojan lukupiiri on historiallinen romaani kirjojen parantavasta voimasta – kirjailija vierailee kirjamessuilla

Pommisuojan lukupiiri sijoittuu toiseen maailmansotaan. Syyskuussa 1940 Hitlerin Saksa aloitti Lontoon pommitukset, ja pian pommisuojien ahtaus tuli ihmisille tutuksi. Pientä kirjakauppaa pitävä Gertie Bingham päättää perustaa lukupiirin pommisuojaan. Nalle Puh ja Humiseva harju tulevat tutuiksi lukupiiriläisille samalla kun maailma ympärillä palaa.



Yksi pommi muuttaa kuitenkin kaiken. Surun ja menetysten keskellä ystävyyden ja tarinoiden voima osoittautuu kuitenkin sotaakin väkevämmäksi.

Pommisuojan lukupiirin kaltaiset, toiseen maailmansotaan ja kirjakauppoihin sijoittuvat romaanit ovat olleet Englannissa jo jonkin aika hyvin suosittuja.

Annie Lyons on brittiläinen bestseller-kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja. Ennen kirjailijanuraansa hän on toiminut kustannusalalla ja kirjakauppiaana. Pommisuojan lukupiiri on hänen ensimmäinen suomennettu kirjansa.

Lyonsin läpimurtoteos oli Eudora Honeysettille kuuluu ihan hyvää. Kirjassa kahdeksankymppinen Eudora ei halua viettää viimeisiä päiviään sairaalassa vaan aikoo valita kuolinpäivänsä ja -tapansa. Hän kuitenkin tutustuu naapuriin muuttavaan Rosa-tyttöön, jonka mielestä Eudorasta tulisi hänelle erinomainen seikkailukaveri.



Eudora Honeysettille kuuluu ihan hyvää muistuttaa Fredrik Backmanin menestysteosta Mies, joka rakasti järjestystä, josta tehtiin myös Hollywood-elokuva A Man Called Otto, mutta se on valoisampi. Aula & Co julkaisee Lyonsin läpimurtoromaanin suomeksi toukokuussa 2024.

Annie Lyons vierailee Helsingin kirjamessuilla la 28.10. klo 17.30. Hän on yleisön tavattavissa myös sunnuntaina 29.10.

Annie Lyons: Pommisuojan lukupiiri

Kirjan on suomentanut Anna-Mari Raaska

Äänikirjan lukee Outi Vuoriranta