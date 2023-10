EMBARGO - Vuoden vanhusteko -palkinto Vaasan kaupungin Helppari-toiminnalle ja Vanhustyön avustajatoiminnalle

Helppari- ja Vanhustyön avustajatoiminta on innovatiivista, uudenlaista monialaista toimintaa, jota tuotetaan palkkaamalla pitkäaikaistyöttömiä tai muuten tuetun työllistämisen tarpeessa olevia henkilöitä avustamaan vanhuksia senioritalossa ja vanhusten omissa kodeissa. Palvelussa työtön kuntoutuu kohti työelämää ja vanhukset saavat arkeensa kaivattua apua arjen asioittensa hoitoon.

Tärkeintä kuitenkin on vanhusten kanssa vietetty aika; keskustelu, lukeminen, pelailu tai vain saatavilla olo. Lähtökohtana on asiakkaan oma toive, mitä hän haluaisi avustajan/helpparin kanssa tehdä. Usein käynti on ikääntyneelle viikon kohokohta, jota odotetaan kovasti.

- Palvelumme on vanhuksille maksutonta. Palkattavilta ei vaadita koulutusta, koska emme tee varsinaista hoitotyötä. Edellytämme ainoastaan arjen perustaitoja, hyvää käytöstä ja tärkeimpänä kykyä kohdata vanhukset arvokkaasti. Palkkaamme usein iäkkäämpiä työttömiä, jolloin mahdollistamme heille itselleen arvokkaan päätöksen työelämälle ennen eläköitymistä, Vaasan kaupungin työllistämisvastaava Helena Nurmikoski kertoo.

Palvelua tuottamaan palkataan vuosittain noin sata pitkäaikaistyötöntä. Toiminta perustuu Vaasan kaupungin työllistämispalveluiden ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välillä tehtyyn sopimukseen.

– Nyt palkittavaa toimintaa on ollut kehittämässä ja toteuttamassa useampi taho yhteistyössä. Tämä toiminta on mallinnettavissa ja mahdollista laajentaa käyttöön muuallekin, perustelee valintaa Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen eläkejohtaja Outi Pekkarinen.

– Hankkeen hyödyt ovat moninaiset: Se vähentää ikääntyneiden yksinäisyyttä sekä helpottaa kodin ulkopuolella liikkumista. Tämä puolestaan parantaa niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista toimintakykyä, Pekkarinen jatkaa.

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat vuosittain ehdokkaita Vuoden vanhusteko -palkinnon saajaksi. Palkinto myönnetään hakemusten perusteella, ja palkittavan vanhusteon valitsee Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton arviointiraati. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Palkinto jaettiin nyt kuudennentoista kerran. Sen avulla halutaan tukea vanhustyön menetelmien kehittämistä, nostaa vanhustyön arvostusta ja edesauttaa ikäihmisten hyvinvointia.

Vanhustenpäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin Iisalmessa



Vuoden vanhusteko -palkinto jaetaan valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa Iisalmessa. Vanhustyön keskusliiton käynnistämää Vanhustenpäivää vietettiin jo 70. kerran. Sitä seuraava viikko on ollut Vanhustenviikko vuodesta 1971 lähtien. Vanhustenviikon kampanjallaan Vanhustyön keskusliitto kannustaa kuntia, yhteisöjä, seurakuntia ja organisaatioita järjestämään tapahtumia ja toimintaa iäkkäille ihmisille ympäri Suomen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii tänäkin vuonna teemaviikon suojelijana.

– Vanhustenviikon tämän vuoden teemalla Tehdään iästä numero Vanhustyön keskusliitto haluaa olla vahvistamassa myönteisiä ikäasenteita yhteiskunnassamme sekä nostamassa iäkkäät esille ja heidän oma äänensä kuuluviin, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara kertoo.

Valtakunnallinen Vanhustenpäivän pääjuhla paikallisille iäkkäille ihmisille ja heidän läheisilleen pidettiin sali täynnä olevassa Iisalmen kulttuurikeskuksessa sunnuntaina 1.10.2023. Vanhustenpäivä aloittaa Vanhustenviikon (1.–8.10.2023), jonka aikana järjestetään runsaasti ohjelmaa iäkkäille eri puolilla Suomea.