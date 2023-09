Ensisolmu on vangitseva romaani bdsm-maailmasta, valtasuhteista ja vaistojen kauneudesta

Annilla on elämässään kaikki hyvin, mutta silti häntä vaivaa tunne että jotain puuttuu. Hän lähtee Japaniin opiskelijavaihtoon ja löytää samalla shibarin, sidonnan taidon. Annille aukeaa maailma, joka tapahtuu näkymättömissä yksityisillä klubeilla ja bileissä. Ennen kaikkea hän löytää sisältään pimeän puolen, jota hän on turhaan yrittänyt itseltäänkin piilottaa.

Iida Kivirannan Ensisolmu on romaani, jota on vaikea laskea käsistään. Se tarjoaa lukijalle realistisen kurkistuksen kinky-skeneen sekä kuvailee valtasuhteita, suostumuksen roolia ja vaistojen kauneutta.

“Kirjoitin kirjan, jonka olisin itse halunnut lukea. Siinä kinkyyttä ei yhdistetä lapsuustraumoihin, sitä ei patologisoida tai selitellä. Siivosin pois kiiltokuvamaisuuden ja turhan pornon ja yritin kuvata kinkyjen ihmisten arkea ja elämän käännekohtia”, kertoo Iida Kiviranta Ensisolmusta.

“Näkökulmani on feministinen ja sateenkaareva, ilman saarnaamista ja alleviivaamista. Kirjan takana on tuhansia tunteja keskusteluja köysien parissa elävien ihmisten kanssa.”

Iida Kiviranta on digitaalinen muotoilija, kirjoittaja ja sidontataiteilija. Hän on opiskellut taidetta japanilaisessa tyttökoulussa ja sidontaa salaisissa kellareissa. Ensisolmu on hänen esikoisteoksensa.