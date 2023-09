Stadin brankkari 2023: "Kertaakaan ei ole harmittanut tulla töihin"

Paloesimies Harri Hopponen Malmin pelastusasemalta sai Stadin brankkari -tunnustuksen tänä vuonna.

Hopponen on pitkän linjan palomies. Valintaperusteissa todetaan, ettei Hopponen tee itsestään numeroa, hän on erittäin monitaitoinen ja hänellä on paljon erikoisosaamista.

Kollegoiden mukaan Hopposen työvuoro on hyvin johdettu, ja vuorossa on hyvä henki. Hopponen osaa kuunnella henkilöstöä. Hän on läsnä, ja ennen kaikkea hänen työvuorossaan on hyvä olla.

”Se kertoo tästä henkilöstä lähes kaiken. Kukapa ei haluaisi, että töissä on hyvä olla, ja voi luottaa sekä tukeutua omaan esihenkilöön. Henkilökohtaisesti arvostan erittäin korkealla hyvän henkilöstöjohtamisen näinä muuttuvina aikoina”, pelastusjohtaja Marko Rostedt sanoo.

Hän jatkaa, että Stadin brankkari -tunnustus menee juuri oikealle henkilölle: Hopponen johtaa edestä ja samalla osaa myös huomioida johdettavien näkemykset ja osaa johtaa heitä yksilöinä.

”Hyvä johtaminen tuottaa myös henkistä hyvinvointia ja auttaa jaksamaan etulinjan työssä”, Rostedt tiivistää.

Stadin brankkari Harri Hopposelle kunnianosoitus tuli täytenä yllätyksenä.

”Koen, että tunnustus on koko työyhteisölle, ei vain minulle”, Hopponen sanoo.

Hän jatkaa:

”Tätä parempaa työporukkaa tuskin löytyy. Mielekästä tulla töihin jokaiseen työvuoroon: kertaakaan ei ole harmittanut tulla töihin.”

Hopposta kehutaan moni- ja erityisosaajaksi. Hän kuuluu muun muassa MIRG-meripelastusryhmään (Maritime Incident Response Group).

Hopponen aloitti työt Helsingin pelastuslaitoksella vuonna 1993, ja sitä ennen Pelastuskoulun aikana työskenteli jo vuoroissa vuodesta 1991 lähtien. Ensin hän työskenteli Haagan, nyttemmin Malmin pelastusasemalla.

Vuosittainen valinta

Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstö valitsee vuosittain vuoden Stadin brankkarin.

Pelastuslaitos aloitti vuonna 2011 Stadin brankkari -tunnustuspalkinnon myöntämisen ansioituneelle palomies-ensihoitajalle, paloesimiehelle tai asemamestarille, jotka toimivat pelastus- ja ensihoitotyön etulinjassa.

Valinta tehdään työtovereiden äänestyksen perusteella. Kriteereinä ovat ammattitaito, motivaatio, ryhmähenki, arvostus, oma-aloitteisuus, esimerkillisyys, oikeudenmukaisuus, rehtiys, inhimillisyys, laaja-alaisuus, oman tehtävän kiitettävä hoitaminen, poikkeuksellinen uhrautuvuus sekä, sitoutuneisuus ammattiin, Helsingin kaupunkiin ja pelastuslaitokseen.

Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet

Petri Pitkäjärvi 2022

Johan Majuri 2021

Karim Lounes 2020

Valentin Haralambiev 2019

Mika Korhonen 2018

Mika Jyrkämö 2017

Sami Sotikoff 2016

Pekka Halkosaari 2015

Jyrki Oksanen 2014

Marko Tuominen 2013

Timo Aaltonen 2012

Juha Tarvainen 2011