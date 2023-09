Iida Turpeisen esikoisromaanin käännösoikeudet myyty Saksaan ja Viroon

Iida Turpeisen kolme viikkoa sitten julkaistu esikoisromaani Elolliset on saanut ylistävän vastaanoton. Kirjan painos loppui kustantajalta viikon sisällä julkaisusta, ja nyt romaani on jo herättänyt kansainvälisen mielenkiinnon. Käännösoikeudet on myyty Saksaan ja Viroon.