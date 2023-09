HEADHUNTERZ SANOO HYVÄSTIT SUOMALAISILLE FANEILLEEN VIIMEISELLÄ KEIKALLAAN

Hollantilainen DJ ja tuottaja Headhunterz, oikealta nimeltään Willem Rebergen, on yksi genrensä merkittävimmistä ja vaikutusvaltaisimmista artisteista. Hänen ainutlaatuinen melodinen ja energinen lähestymistapa genreen on määrittänyt uudelleen hardstyle musiikin soundin ja tehnyt siitä kansainvälisen ilmiön.

Legendaaristen kappaleiden, kuten 'Dragonborn', ‘Destiny’, ‘Tonight' ja 'From Within' takana oleva Headhunterz nousee esiintymislavoille viimeistä kertaa tänä vuonna. Weekend Festivalissa jopa viisi kertaa esiintynyt Headhunterz esiintyi vuoden 2023 Weekend Festivalissa täydelle yleisölle Future Stagella viimeistä kertaa. Tuo esiintyminen ei kuitenkaan jää Headhunterzin viimeiseksi esiintymiseksi Suomessa, vaan pääsemme nyt joulukuussa kokemaan vielä kerran niitä upeita hetkiä, joita vuosien varrella Headhunterz on meille luonut.

Tammikuussa 2024 hän avaa uuden luvun ja lopettaa esiintymisen ja kiertämisen keskittyäkseen ensisijaisesti musiikin tuotantoon. Valmiina siirtymään uuteen vaiheeseen ja elämään tasapainoisempaa elämää, Headhunterz koki, että nyt on aika tehdä muutos. Ylpeä 15 vuodesta DJ:nä, esiintyessään, kiertäen ja matkustanut ympäri maailmaa, se on sydämestä tehty päätös, joka suojelee hänen fyysistä ja henkistä terveyttä. Headhunterz keskittyy studio-elämään, mutta ei ilman, että lähtee ensin "ulos". Headhunterzilta on tulossa tänä vuonna uusi EP, jonka ensimmäinen single “The Flame Inside” julkaistiin 15. syyskuuta.

Wildstylez on ollut hardstyle skenen huipulla jo yli vuosikymmenen ajan, ja on tunnettu tiiviistä vuosien ajan kestäneestä yhteistyöstään Headhunterzin kanssa. Hardstyle pioneeri DJ Isaac on ollut alalla jo yli 20 vuotta, ja häntä pidetään yhtenä genren perustajista. Aftershock ei tule jättämään ketään kylmäksi tarjoillessaan yleisölle raw hardstyle settinsä.

Olemme huomanneet suuren kiinnostuksen Suomessa hardstyle genreä kohtaan, jonka innoittamana haluamme tarjota yleisölle mahdollisuuden kokea Hardstyle musiikin voima yhdessä muiden genren ystävien kanssa. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus kokea Headhunterzin show livenä ennen kuin hän lopettaa keikkailun. Kysyntä keikalle on valtava, joten suosittelemme hankkimaan liput ajoissa.

Rajoitettu erä Early Bird -lippuja tulee myyntiin maanantaina 2.10. klo 11.00 49 € hintaan osoitteessa www.wknd.fi. Yleinen lipunmyynti alkaa tiistaina 3.10. klo 11.00 osoitteessa www.wknd.fi hintaan 59 €. Keikka on sallittu kaiken ikäisille.