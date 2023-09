SDP:n Lindén: Terveysfirmojen verovarojen kiskonnalle laitettava stoppi

– Julkisuuteen on viime päivinä noussut yhä huimempia esimerkkejä terveysfirmojen harjoittamasta kiskonnasta niiden myydessä lääkäri-, hoitaja- ja muuta työvoimaa verovaroin toimiville hyvinvointialueille. Myös hyvinvointialueiden osavuosikatsauksissa on ilmennyt voimakasta kasvua ostopalvelujen ja vuokrafirmojen palveluiden hankinnassa. Osaltaan tämä selittää myös hyvinvointialueiden alijäämiä. Valtion rahoituksessa oli vuodelle 2013 varauduttu 3,5 prosentin kustannustason nousuun, mutta kyseisissä palveluissa on ilmennyt jopa 100 prosentin nousua, tiivistää Lindén.

Suurta huomiota on herättänyt esimerkiksi Mehiläisen voittama tarjouskilpailu Etelä-Karjalan hyvinvointialueella. Kolmen silmälääkärin ostopalvelun kustannus on yli 300 000 euroa kuukaudessa. Terveyskeskuksissa vastaavasti firmat laskuttavat jopa kolminkertaista korvausta verrattuna hyvinvointialueen itsensä palkkaaman lääkärin kustannuksiin. Vain osa tästä kulusta ohjautuu itse työn tekevälle lääkärille ja merkittävä osa firmalle, joka toimii palvelun myyjänä.

– Aidosti yksityisillä markkinoilla, joilla potilaat maksavat suoraan itse hoidostaan, hillitsee kiskontaa ainakin osin potilaiden maksukyky. Kun julkinen taho on maksajana, ei rahastukselle tunnu olevan kattoa, kritisoi Lindén. Sosiaalipalveluissa, kuten lastensuojelussa, on havaittavissa samaa ilmiötä.

– Kokoomus on perinteisesti ajanut yksityiselle sektorille vahvempaa roolia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Onpa puolueen tiivis yhteistyö terveysfirmojen kanssa jopa näkynyt avainhenkilöiden keskinäisenä ”pyöröovi-ilmiönä”. Varmasti myös kokoomuslaisten ehdokkaiden saama vaalituki yksityisiltä terveysfirmoilta on melkoinen. Kevään hallitusneuvotteluiden jälkeen yksityinen sote-bisnes kommentoi hallitusohjelmaa toteamuksella ”10 asiaa pyydettiin, 11 saatiin”. Hallituksen ohjelmassa korostuukin voimakkaasti halu vahvistaa yksityisten tuottajien asemaa palvelujärjestelmässä, kritisoi Lindén.

– Sairausvakuutusjärjestelmän lisärahoitus on vastaavasti pois hyvinvointialueiden rahoituksesta ja lisää koko rahoitusjärjestelmän sekavuutta ja monikanavaisuutta. Se myös ohjaa avaintyöntekijöitä edelleen siirtymään julkisen toimijan palkkalistoilta yksityiselle sektorille. Kysynkin julkisesti pääministeri Orpon hallitukselta: aiotteko laittaa ”stopin” terveysfirmojen harjoittamalle hillittömällä verovarojen kiskonnalle? Nykyinen tilanne on epäterve ja siihen on syytä puuttua nopeasti ja päättäväisesti, päättää Lindén.