Nimitysuutinen: Gummerus vahvistaa suomennetun kaunokirjallisuuden osastoa – Petri Leppänen toimituspäälliköksi ja Leo Taanila kustannustoimittajaksi

Rehellisyys vai ystävyys? – Pakistanilaissyntyisen Kamila Shamsien uutuusromaani pureutuu ystävyyden, vallan ja siirtolaisuuden teemoihin 22.9.2023 08:36:03 EEST | Tiedote

Ystävistä parhain (Gummerus) on Karachissa kasvaneen ja Lontooseen asettuneen Kamila Shamsien tarkkanäköinen kuvaus kahden siirtolaistaustaisen, vaikutusvaltaiseen asemaan nousseen naisen ystävyydestä, 1980-luvun Pakistanista ja nyky-Lontoosta. Shamsien edellinen romaani Joka veljeään vihaa (Gummerus, 2018) sai arvostetun Women’s Prize for Fiction -kirjallisuuspalkinnon. Hänen lukuisia tunnustuksia saaneita teoksiaan on käännetty 34 kielelle.