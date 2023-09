Nyrok City -näyttely – Kutsu avoimeen lehdistötilaisuuteen 9.10. klo 11–13

Nyrok City – For Your Eyes Only -näyttely kurkistaa kotimaisen populaarimusiikin ja sarjakuvan historiaan. Vuosina 1975–1986 ilmestynyt Mauri Kunnaksen legendaarinen Nyrok City -sarjakuva käsitteli räävittömästi populaarikulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja vitsaili niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin musiikki- ja elokuvatähtien kustannuksella. Näyttelyssä esillä olevissa piirroksissa seikkailevat muun muassa Eppu Normaali- ja Hanoi Rocks -yhtyeen jäsenet sekä Vesa-Matti Loiri ja Frederik.

Nyrok Cityn parissa kasvanut sukupolvi pääse takaisin suomirockin kultakauteen vitsikkäiden tarinoiden ja humoristisen dialogin kautta. Nuoremmille näyttely tarjoaa ajankuvaa ja katsauksen suomirockin alkutaipaleeseen. Nyrok City -originaaleja on nyt ensi kertaa laajasti esillä, sillä teoksiaan tarkoin varjeleva Kunnas käyttää töissään herkästi haalistuvia vesivärejä. 12 sarjakuvaoriginaalin lisäksi nähtävillä on luonnoksia ja yksittäisinä julkaistuja piirroksia suomirockin tunnetuista tähdistä.

Näyttelyn kumppani Kustannusosakeyhtiö Otava julkaisee tapahtuman kunniaksi päivitetyn laitoksen sarjakuva-albumista ”The very best & the wörst of Nyrok City.” Uudesta laitoksesta on vähän pyyhitty pölyjä: jotakin on poistettu ja muutama ennen kirjassa julkaisematon juttu lisätty. Kirja on saatavilla myös Näyttelykeskus WeeGeen EMMA Shopista.

Avoimessa lehdistötilaisuudessa ma 9.10. klo 11–13 on mahdollisuus haastatella ja kuvata näyttelyn yhdessä kuratoineita Mauri Kunnasta ja toimittaja-sarjakuva-asiantuntija Harri Römpöttiä Tilaisuus pidetään Nyrok City -näyttelyssä Näyttelykeskus WeeGeellä, osoite Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo. Osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen. Ilmoittaudu tällä lomakkeella.